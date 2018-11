Homerez officialise un nouveau tour de table et porte le montant total de ses levées de fonds à un montant de 10 millions d’Euros.

Cette levée de fonds est menée par Seventure, avec la participation des investisseurs historiques, à savoir, XAnge, Entrepreneur Venture, Nicolas Brumelot (fondateur de Go voyages et Misterfly), Frédéric Halley (Sonorfi), David Roche (ex Président Hotels.com) et Pablo Szefner (fondateur Justfab).

L’entreprise dispose avec cette nouvelle levée de fonds des moyens pour renforcer sa position de leader européen des services aux propriétaires de résidences secondaires. Ces propriétaires de résidences secondaires à augmenter de façon significative leur revenu locatif, optimiser le temps qu’ils accordent à gérer ce bien à la location, disposer d’un service de suivi qui simplifie les démarches … nombreux sont les services proposés par Homerez et plébiscités par ces propriétaires.

Champion européen de la location de résidences de vacances !

Aujourd’hui Homerez compte plus de 6 000 propriétaires actifs. La jeune pousse Française créée par 3 experts de l’industrie du voyage et du tourisme en ligne, ambitionne de gérer plus de 50.000 propriétés à horizon 5 ans.

Les projets de l’entreprise sont nombreux et la priorité reste d’accélérer la croissance et de développer de nouvelles offres. La levée de fonds va justement permettre d’envisager des opérations de croissance externe.

« Nombreux sont les acteurs aux produits et services complémentaires aux nôtres. Nos investisseurs vont nous accompagner pour identifier ces entreprises et les approcher » indique Loic Dupont, co-fondateur de Homerez.

La brique technologique, 100% in-house, au cœur du modèle Homerez

Le succès de Homerez et la qualité de la plateforme sont à mettre en grande partie au crédit de la technologie développée par l’entreprise.

Cette technologie de pointe, créée par les ingénieurs Homerez, leur a permis en 4 ans seulement de proposer des services inédits aux propriétaires européens de résidences de vacances.

Homerez est par ailleurs partenaire officiel de plus de 20 sites parmi les plus grands (Airbnb, Booking.com, Homeway, Expedia). Cela lui permet de disposer des certifications de connectivité les plus élevées et de diffuser et mettre à jour les annonces des propriétaires de locations de vacances en temps réel.

Homerez a également développé une technologie de revenue management (Homerez VR Pricer) qui permet d’optimiser en temps réel les prix des propriétés en fonction de l’offre et de la demande. Pour y parvenir, Homerez scanne en permanence les plus grands sites de locations et analyse plus de 200 millions de prix par an.

« Nous sommes les seuls, en Europe, à pouvoir accompagner autant de propriétaires avec la qualité de service et de prestation qui est la nôtre. Ils sont plus de 6 000 à nous faire confiance aujourd’hui, et ce n’est qu’un début. Ils seront 50.000 demain ! » commente Kamal Bounajma, co-fondateur de Homerez.

« Notre équipe de développeurs est actuellement en train d’élaborer un nouveau produit pour les propriétaires indépendants. Nous la lancerons en janvier 2019 » indique Rachel Howes, co-fondatrice de Homerez.

« Homerez nous a séduit par son approche inédite du marché de la location de vacances. La qualité de la plateforme et les compétences opérationnelles exceptionnelles de l’équipe ont conforté notre volonté d’accompagner la société dans son développement » commente Victor Charpentier - XAnge.