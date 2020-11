Fort de 30 ans d’expérience, Amplexor Business Services est le leader des services de conseil, d’ingénierie et de gestion documentaire digitale, principalement à destination des secteurs de la défense, de l’énergie, des télécommunications et de l’aéronautique. L’expertise reconnue du Groupe et de ses collaborateurs, ainsi que la parfaite maîtrise de l’exécution de ses projets, lui ont permis d’assoir une position incontournable auprès de ses clients. Amplexor Business Services emploie aujourd’hui environ 600 personnes, réparties sur 7 sites en France.

Hivest Capital, en partenariat avec l’équipe de direction du Groupe, a pour ambition de consolider la position actuelle d’Amplexor Business Services sur son marché, ainsi que de poursuivre le développement du Groupe sur des activités connexes de conseil et d’ingénierie documentaire digitale à haute valeur ajoutée, notamment par voie de croissance externe.

Marc Lestrade (Dirigeant - Amplexor Business Services) : « Grâce au support de Hivest Capital, Amplexor Business Services, leader dans l’ingénierie documentaire depuis plus de 30 ans et originellement issu du secteur nucléaire aux exigences très élevées, va accélérer dans d’autres métiers d’avenir à destination de tous secteurs, en faisant notamment appel à des solutions de réalité virtuelle et augmentée ».

Axel Bonnassies (Managing Partner - Hivest Capital) : « Cette nouvelle acquisition confirme la stratégie et le savoir-faire de Hivest Capital en matière de spin-offs de grands groupes internationaux. Nous sommes heureux d’accompagner Amplexor Business Services dans l’écriture d’une nouvelle page, indépendante et ambitieuse, de son aventure ».

Foucauld Triebel (Hivest Capital) : « Hivest Capital va apporter à Amplexor Business Services les ressources nécessaires afin que le Groupe accélère son développement, notamment à travers une stratégie de croissance externe ambitieuse et ciblée ».