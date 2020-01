Cette levée de fonds fait suite à tour de table de 2 millions de dollars réalisé un an et demi auparavant pour lui permettre d’établir une filiale à New York. Le capital servira à financer l’innovation produit, ainsi qu’à accélérer le développement commercial en Europe et en Amérique du Nord.

Hivebrite, la solution pour communautés la plus flexible du marché

Lancée en 2015 à Paris, Hivebrite permet de gérer des communautés de toutes tailles en proposant un espace privé équipé d’un large éventail de fonctionnalités (possibilité de collecter des contributions, de créer des événements, de partager des opportunités ou d’envoyer des campagnes de communication…). La solution Hivebrite est d’abord pensée pour les réseaux d’alumni, mais le degré élevé de flexibilité de la solution est l’une de ses grandes forces par rapport à ses principaux concurrents et lui permet désormais de servir tous types de communautés.

Hivebrite est ainsi devenu le partenaire de choix de marques aussi diverses que prestigieuses (University of Notre Dame, TED, Imperial College London, Fulbright Program, emlyon business school, etc).

« Nous avons beaucoup appris ces dernières années en travaillant avec des community managers expérimentés. Il existe de nombreux types de communautés, et les objectifs peuvent varier énormément de l’une à l’autre. Le besoin peut être de réseauter avec ses pairs au sein d’un espace privé pour échanger opportunités et compétences, d’animer une armée de bénévoles autour de projets, de former et d’animer des groupes de travail, ou de connecter des power users pour collecter leurs suggestions sur des produits et idées » déclare Jean Hamon, le fondateur, qui a lancé Hivebrite après un MBA à l’INSEAD.

« L’un des enseignements majeurs est que les besoins et objectifs liés à chaque communauté évoluent au fil des années, en fonction de la taille, du modèle économique, des objectifs stratégiques de votre organisation, des attentes et de la nature des membres... L’identité visuelle change elle aussi. Je crois que le succès grandissant de Hivebrite tient beaucoup au fait que nous construisons une solution à la fois complète et agile, capable de s’adapter à tout type de communauté et à tout scénario actuel ou futur, et ce nouvel investissement va nous permettre de continuer à innover dans ce sens. »

Hivebrite, une pépite française qui a séduit Insight Partners

Hivebrite compte aujourd’hui des clients dans plus de 40 pays et s’attache à fournir tous les outils nécessaires pour créer et animer tous types de communautés en ligne (écoles et associations d’anciens élèves, réseaux d’entreprises, associations à but non lucratif, fondations, incubateurs...).

Le chiffre d’affaires de la société a plus que doublé en 2019. Hivebrite compte aujourd’hui 50 collaborateurs de 11 nationalités différentes répartis entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis avec des bureaux à Paris et à New York, et vise à doubler ses effectifs en 2020. Très internationale, l’entreprise réalise près de 90% de son chiffre d’affaires hors de France.

Insight Partners est un acteur du capital risque et private equity mondialement reconnu qui gère actuellement plus de 20 milliards de dollars d’actifs. La société, qui utilise la solution d’Hivebrite, a déjà pris part aux succès de game-changers tels que Wix, Shopify, HelloFresh et DocuSign. Le financement est aussi la conséquence de la satisfaction d’Insight Partners en tant que client actuel d’Hivebrite. Edward Filippi, business investor et lead investor sur les tours de tables précédents, a également pris part à ce financement.

« Insight Partners a identifié la capacité d’Hivebrite à enrichir les communautés et à offrir des solutions de communication simples et efficaces. Nous avons nous-mêmes mis beaucoup de temps avant de trouver la bonne plateforme pour offrir des services de conseil et favoriser la collaboration au sein de notre communauté composée de plus de 200 entreprises de notre portfolio, et Hivebrite s’est avéré être la solution idéale », a déclaré Peter Sobiloff, directeur général d’Insight Partners et membre du conseil d’administration d’Hivebrite.

« Notre investissement dans Hivebrite témoigne de notre satisfaction et confiance dans cette plateforme innovante. En tant que client, nous sommes fiers d’avoir intégré Hivebrite dans la structure de gestion communautaire de notre entreprise. En tant qu’investisseur, nous avons hâte de voir d’autres groupes nous emboîter le pas. »