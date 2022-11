Elle a rejoint une équipe qui s’est fortement étoffée en 2 ans : Hexagone a doublé de taille, en passant d’une équipe de 12 personnes début 2020 à 25 collaborateurs aujourd’hui.

Shankavi Sivarajah aura pour mission d’analyser les placements non cotés et immobiliers. Diplômée du Master 2 Gestion de Portefeuille de l’IAE Gustave Eiffel et d’un Master 2 Banque et Finance de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), Shankavi bénéficie de plus de 5 années d’expérience à des postes similaires, notamment au sein de la mutuelle Mutex où elle a officié en tant que Chargée de Placements non cotés et au sein de l’ERAFP (Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique) où elle a occupé les fonctions d’Assistante Gérante de Fonds Non Cotés puis de Chargée d’études immobiliers.