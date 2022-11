Il vient rejoindre une équipe qui s’est fortement étoffée : en 2 ans, Hexagone a plus que doublé de taille, en passant d’une équipe de 12 personnes début 2020 à 25 collaborateurs aujourd’hui.

Julien Nuyts sera responsable des due-diligence et des études de marché non cotés. Diplômé du MBA de l’ESG Spécialité Finance et contrôle des risques, Julien a fait ses armes au sein du pôle non coté du Crédit Agricole Île-de-France où il a officié pendant 5 ans en tant que Chargé d’affaires Private Equity fonds de fonds.