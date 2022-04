Après avoir atteint son objectif initial d’1 million d’euros en seulement 30 minutes, la start-up espagnole peut se targuer de compter parmi ses 4 500 investisseurs des profils variés issus de plusieurs pays européens (dont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, ou encore l’Italie) ; symbole de l’importante mobilisation des plus jeunes générations en faveur de la transition écologique, près de la moitié des investisseurs ont entre 18 et 35 ans et 42% s’identifient comme des femmes, aux antipodes des statistiques habituelles qui dessinent un public largement masculin.

Avec un plancher d’investissement fixé à 20 € seulement, la campagne Equity for Good Rebels affiche clairement son objectif d’élargir le socle de participation à tous les “Good Rebels” qui souhaiteraient s’impliquer en faveur du développement d’Heura. Le montant d’’investissement moyen pour cette campagne était de 925 €, pour un total de plus de 4 M €.

“L’incroyable mobilisation de nos investisseurs pour la campagne Equity for Good Rebels nous montre une fois de plus qu’en tant que communauté, nous avons le pouvoir de transformer complètement notre système alimentaire”, déclare Marc Coloma, activiste alimentaire, PDG et co-fondateur d’Heura. “Nous allons tirer parti de cet élan pour continuer à faciliter l’accès à une alimentation saine et végétale pour tous, en accord avec les valeurs et les besoins de nos sociétés”.

Ce second tour d’investissement participatif s’inscrit dans le prolongement du doublement des ventes et de l’augmentation de 333% des points de vente distribuant des produits Heura, sur l’année 2021. Les fonds dégagés à l’issue de la campagne Equity for Good Rebels seront réinvestis dans la construction d’un nouveau laboratoire de recherche et développement, le “Heura Lab 2.0”, pour perfectionner des technologies bas carbone révolutionnaires capables de faire du végétal un secteur de pointe à l’international. Au cours de l’année 2022, Heura entend développer jusqu’à 10 nouveaux produits, grâce à des innovations capables de proposer des alternatives végétales alliant saveur, haute valeur nutritionnelle et transparence des ingrédients.