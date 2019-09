HelloPrêt, une start-up Fintech en très forte croissance

Avec son service 100% gratuit qui allie l’expertise d’un courtier spécialisé à l’ergonomie d’un parcours en ligne, HelloPrêt est un des leaders français sur le marché du courtage digital.

Pour le client, plus besoin de courir de banque en banque, quelques clics suivis de l’accompagnement d’un expert dédié permettent d’obtenir un financement sur-mesure. Les outils développés par HelloPrêt, boostés par l’intelligence artificielle, offrent la possibilité à chaque emprunteur d’accéder aux meilleures conditions de financement du marché, adaptées à leur profil.

Pour le courtier, l’alliance de l’expertise métier et de spécialistes du digital permet d’automatiser les tâches les plus chronophages, pour se concentrer à 100% sur l’accompagnement du client et la négociation des conditions de financement auprès des partenaires bancaires.

HelloPrêt dispose déjà du plus important réseau de banques partenaires en Île-de-France du marché et a déjà traité plusieurs centaines de millions d’euros de financement immobilier pour ses clients, partout en France.

Renforcer ses équipes et sa couverture du marché français

Avec le soutien de NewAlpha, HelloPrêt compte désormais accélérer sa croissance et son développement pour devenir le leader du courtage digital en France. Pour renforcer son maillage commercial, la start-up souhaite étoffer ses équipes en embauchant plus de 50 courtiers en CDI sur 3 ans. Sur le plan technologique, l’apport d’une dizaine d’ingénieurs permettra d’optimiser l’expérience digitale, le parcours client ainsi que la plateforme technologique back-end.

À moyen terme, les équipes d’HelloPrêt travaillent déjà à la création d’une plateforme ouverte et d’une API permettant aux partenaires bancaires d’accéder aux dossiers clients en direct pour optimiser la qualité et le temps de traitement des opérations.

Dans un marché en pleine transformation, HelloPrêt compte ainsi devenir le tiers de confiance de ses clients, l’intermédiaire privilégié des organismes de crédit, mais aussi le partenaire des agences immobilières et autres acteurs du marché.

De nombreux autres projets sont également en cours afin de mettre au service des courtiers, des emprunteurs et des partenaires les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et de technologie. Des améliorations qui permettront de rendre l’emprunt immobilier plus rapide, plus simple et plus transparent.

Des investisseurs spécialisés complémentaires

« Dans un environnement concurrentiel en mutation, nous devons apporter une réponse adaptée et claire à l’exigence des emprunteurs (obtenir le meilleur taux en ligne, partout en France, dans un temps record, négocier les options de crédit adaptées à chacun.) L’arrivée de NewAlpha, un investisseur spécialiste de la Fintech, nous permet de bénéficier de son expertise industrielle et de son réseau pour accélérer notre développement. » déclare Olivier Jourdan, CEO chez HelloPrêt.

« L’association de professionnels du courtage en crédit immobilier et d’experts du digital a permis à HelloPrêt d’obtenir des résultats déjà impressionnants. La solution proposée permet aux acteurs bancaires de développer un accès inclusif au crédit et contribue activement à la fluidification des transactions immobilières. Plusieurs synergies sont déjà à l’étude avec l’écosystème que nous développons depuis le lancement de notre fonds FinTech en 2015. », ajoute Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha Asset Management.