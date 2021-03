HelloWork, le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation, annonce aujourd’hui le rachat de la société Seekube, leader français des forums virtuels de recrutement. HelloWork renforce ainsi son activité de mise en relation entre les étudiants et leurs futurs employeurs avec l’acquisition de la start-up qui a organisé plus de 200 000 entretiens via 300 évènements en 2020 dont 230 forums écoles réunissant 180 000 candidats.

HelloWork élargit son offre et son audience

2020 a vu une transformation radicale des évènements de recrutement qui se sont, pour l’essentiel, digitalisés. Persuadé de la pérennité de cette transformation, HelloWork a décidé de l’accompagner en rachetant la start-up Seekube, le leader français des évènements digitaux de recrutement, en vue de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Les 300 évènements organisés par Seekube en 2020 ont permis la tenue de 200 000 entretiens de recrutement sur la plateforme réunissant 180 000 candidats et 10 000 entreprises. La société a réalisé plus de 75 % de croissance en 2020 pour atteindre 2,5 millions € de CA et les prévisions 2021 sont très prometteuses avec une perspective de plus de 400 évènements.

En 2020, Seekube a organisé :

230 forums virtuels dédiés à l’emploi des étudiants et jeunes diplômés avec des écoles et universités telles que Sciences Po, Skema, Audencia, l’ESTP, CentraleSupelec, EPITA, l’Université Paris Dauphine…

35 forums virtuels dédiés à une entreprise (Bouygues Construction, Roche, Parfums Christian Dior, des ETI…) ou à des acteurs de l’emploi (OPCO Atlas, Business France…)

35 forums organisés sur des thématiques spécifiques (femmes ingénieurs, alternance, métiers de la Data, Cybersécurité …) pour aider les entreprises à recruter ces profils en tension.

HelloWork, de son côté, réunit chaque mois entre 4 et 5 millions d’utilisateurs* sur ses différentes plateformes emploi (RegionsJob, ParisJob, JobiJoba) et formation (MaFormation, Diplomeo). En 2020, les services HelloWork ont permis plus de 20 millions de mise en relation entre :

candidats et recruteurs

actifs et organismes de formation

lycéens ou étudiants et écoles

HelloWork complète ainsi ses services avec une offre événementielle RH incarnée par Seekube (30 collaborateurs) qui adresse principalement le marché du recrutement des jeunes diplômés des grandes écoles mais a vocation à :

se déployer plus largement auprès des écoles et organismes de formation clients de HelloWork EdTech (MaFormation & Diplomeo)

accompagner les évènements digitaux de recrutement organisés par les collectivités territoriales clientes de SmartForum (leader des solutions digitales emploi et attractivité pour les collectivités territoriales, salons et forums en France : Ville de Paris, Rennes Métropole, Nouvelle-Aquitaine…)

plus largement, à répondre à toutes les problématiques d’organisation d’évènements digitaux de recrutement par des entreprises, venant ainsi compléter l’offre HRTech déjà constituée autour de CV Catcher et de la solution de programmatique RH Holeest.

À travers cette opération, HelloWork va également apporter son soutien à l’emploi et aux recrutements des jeunes diplômés ou des alternants en favorisant la rencontre avec leurs futurs employeurs en cette période critique pour l’emploi des jeunes actifs.

« Avec Seekube, HelloWork poursuit sa volonté d’être présent à chaque instant du parcours candidat à travers ses plateformes emploi, et à des moments clés du parcours professionnel comme la recherche de sa première entreprise lors d’un forum. HelloWork veut ainsi continuer à faire bouger les lignes et les usages pour accompagner les candidats et les entreprises dans la digitalisation de toutes les étapes du recrutement. » commentent Jérôme Armbruster, Président de HelloWork & David Beaurepaire, Directeur Délégué.

Une opération qui s’inscrit dans une politique de croissance et de diversification de HelloWork

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement par croissance externe de HelloWork annoncée en septembre 2018 avec une capacité d’investissement de 30 millions d’euros, destinée à entrer au capital ou à acquérir des sociétés à fort potentiel dans le domaine des ressources humaines, de l’emploi et de la formation.

Cette opération fait suite à l’acquisition de la société JobiJoba en 2018 et de la société Diplomeo en 2019. Précédemment HelloWork avait déjà fait l’acquisition du multidiffuseur Talentplug en 2014 (en Joint-Venture) et du logiciel de gestion des recrutements Talent Detection en 2016.

Une stratégie de développement qui capitalise sur les forces et talents des start-ups acquises. L’équipe dirigeante de Seekube, composée de Paul Cassarino, CEO et co-fondateur, Nicolas Trimoulet, DGA, Laetitia Fall, directrice commerciale et Julien Reynaud, CTO, va ainsi rester à la direction de la société et dispose des moyens nécessaires au développement de Seekube. Les 30 collaborateurs de Seekube viendront rejoindre les 325 collaborateurs que compte le groupe Hellowork.

« SeeKube étant une première aventure entrepreneuriale, nous nous réjouissons d’aborder cette nouvelle étape de croissance en rejoignant l’acteur digital majeur de l’emploi et de la formation en France. Nous y voyons une magnifique opportunité d’accélérer et d’avoir plus de moyens pour poursuivre notre mission : permettre à chaque jeune de réaliser son projet professionnel » se réjouit Paul Cassarino, CEO et co-fondateur de Seekube.

« Cette opération est une étape importante dans la stratégie de croissance externe de HelloWork initiée depuis 3 ans et vient compléter nos investissements organique et externe sur les champs de l’orientation, de la formation et de l’emploi afin d’accompagner les étudiants et tous les actifs dans leur évolution professionnelle et de répondre à notre mission : simplifier et faciliter le recrutement des jeunes, des alternants, des stagiaires et de tous les actifs ! » précise Jérôme Armbruster, Président de HelloWork.