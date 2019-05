HelloWork renforce son activité de mise en relation entre étudiants/actifs et écoles/centres de formation avec l’acquisition de la start-up qui a déjà accompagné 2,5 millions d’étudiants en France depuis son lancement et constitue ainsi le premier acteur digital du secteur.

HelloWork élargit son offre et son audience

L’acteur digital de référence de l’emploi et du recrutement en France était déjà très actif sur la formation continue avec la plateforme de mise en relation MaFormation.fr (10 millions de visites annuelles et plus de 750 000 mises en relation en 2018).

Aujourd’hui, la société a décidé d’aller plus loin et d’investir le marché de l’orientation étudiante en rachetant la start-up Diplomeo, l’expert de la mise en relation entre les étudiants/lycéens et les écoles. Cette plateforme, devenue le leader digital de l’orientation dans l’enseignement supérieur, référence plus de 46 000 formations en France et ses services sont utilisés par 28% des bacheliers chaque année. Diplomeo est une entreprise rentable depuis son lancement et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros (avec 45 collaborateurs). Ce rachat permet à HelloWork de doubler son CA sur le marché de la formation et cette alliance de deux acteurs en forte croissance (+45 % pour Diplomeo et +40% pour Maformation en 2018) permet au groupe de viser à moyen terme 10 M€ de CA sur le périmètre de la formation.

HelloWork va ainsi proposer à travers ses deux services, une offre complète pour tous ceux qui cherchent une formation, à tous les moments de la vie, du choix initial d’une formation ou d’un diplôme, jusqu’au choix d’une formation continue dans le cadre de sa profession. HelloWork et Diplomeo sont désormais en relation directe avec les lycéens/étudiants, les actifs, les centres de formation et les entreprises, quatre publics indispensables et complémentaires pour continuer à innover au service de la formation tout au long de sa vie professionnelle et plus largement de l’emploi. Cette opération vise à apporter la réponse la plus complète aux défis clés de l’apprentissage et de l’alternance en France.

« La recherche d’une formation initiale est la première étape d’une vie professionnelle, et nous sommes persuadés qu’elle doit avoir un lien fort avec les métiers, les opportunités de stages et d’emplois que recherchent actuellement les entreprises. L’investissement dans Diplomeo nous permet désormais d’accompagner les actifs dans tous les moments clés de leur vie professionnelle, du choix d’une école, d’un diplôme, d’un métier, jusqu’au choix des entreprises dans lesquelles ils exercent ce métier » commente Jérôme Armbruster, Président de HelloWork.