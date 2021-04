L’entreprise qui modernise le secteur très traditionnel des syndics de copropriétés accélère son développement.

Depuis trois ans Hello Syndic a connu une belle croissance et su séduire des copropriétés très variées avec une offre de service mêlant les avantages du digital avec une équipe de conseillers professionnels disponibles.

Installée à Paris, l’entreprise compte à ce jour 45 collaborateurs et s’était depuis son lancement autofinancée grâce à sa stratégie de croissance rentable. Pour cette première levée de fonds, la startup, indépendante de tout groupe immobilier ou financier s’est tournée vers deux entrepreneurs à succès : David Gotchac (YDI Capital) et Patrice Thiry (ProwebCE, Tomcat Factory & Tomcat Capital) qui tous deux adhèrent à la dynamique entrepreneuriale qui porte Hello Syndic depuis ses débuts.

Pour David Gotchac, « Les syndics continuent à travailler comme il y a 30 ans, c’est un constat. Ni syndic 100% en ligne, ni « syndic à la papa » Hello Syndic redéfinit le standard de ce que doit être un syndic. présents, proactifs, réactifs. En un mot, au service des copropriétés. Ils ont un boulevard devant eux ! »

« Cela fait des années que je cherche une équipe, capable de moderniser et de digitaliser l’expérience client dans le monde de la copropriété. L’équipe d’Hello Syndic et ses fondateurs, Eytan et Mikael, ont convaincu toute l’équipe de la Tomcat Factory. Nous sommes donc très fiers de pouvoir les accompagner dans cette noble mission. » déclare Patrice Thiry

Le capital levé aujourd’hui va être investi dans l’humain et le digital, clés de voûte du modèle développé par Hello Syndic. Faire de l’AG digitale, le nouveau standard du marché pour faciliter la gouvernance des copropriétés et poursuivre le développement de son module d’intelligence artificielle de gestion des copropriétés, sont les chantiers prioritaires pour l’entreprise et ses équipes.

La crise Covid a d’ailleurs d’ores et déjà permis de confirmer l’efficacité du digital et l’appétence des copropriétaires dont 60% déclarent être partants pour participer à une AG en visioconférence [1].

“On parle beaucoup d’AG digitale, nous les premiers ! Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Grâce à nos équipes, grâce à la technologie, c’est le quotidien des habitants qui change." indiquent Mikael Asseraf et Eytan Koren, co-fondateurs de Hello Syndic.

Estimé à environ 6 milliards d’euros en France, le marché de la gestion immobilière résidentielle est un secteur encore très traditionnel et régulièrement critiqué pour sa lourdeur administrative et sa faible réactivité. Seuls 50% des copropriétaires déclarent être satisfaits de leur syndic. Une faible proportion pour un service qui est obligatoire.

La voie est grande ouverte pour ceux qui souhaitent faire évoluer le secteur et valoriser un service de qualité, transparent et disponible.