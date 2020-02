Elle succède à Ronan Le Moal qui, après 25 années au sein du Groupe, a souhaité se consacrer à un nouveau projet professionnel.

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, a déclaré : « Je tiens à rendre hommage à l’engagement et au parcours de Ronan au sein de notre Groupe. Grâce à son implication et à sa force de conviction, Arkéa fait aujourd’hui figure de pionnier de la transformation dans le monde bancaire et a su délivrer, année après année, une trajectoire de croissance remarquable. Je lui souhaite à titre personnel et au nom de tous les collaborateurs et les administrateurs du Groupe un grand succès dans ses projets.

Je suis très heureux qu’Hélène lui succède aujourd’hui. Cette nomination marque notre capacité à faire émerger parmi nos équipes les meilleurs talents. Elle reflète aussi notre volonté d’inscrire la poursuite de notre développement dans une continuité stratégique, en restant fidèle à nos valeurs, à nos territoires et à notre indépendance. Forte de son solide parcours professionnel, de sa pluridisciplinarité, et de sa fine compréhension des enjeux du groupe, Hélène saura poursuivre la belle trajectoire de notre entreprise. Son expertise, sa vision stratégique et ses grandes qualités humaines seront des atouts essentiels pour le Groupe Arkéa dans les années à venir.

Hélène formera avec Anne Le Goff, actuelle Directrice générale déléguée, un binôme très complémentaire, pour la mise en œuvre de la vision long terme de notre développement. »

Hélène Bernicot a ajouté : « Je suis très heureuse de poursuivre le travail mené par Ronan et fière de la confiance qui m’est ainsi accordée. Je continuerai à mettre en œuvre une stratégie de croissance à la fois ambitieuse et originale mais aussi porteuse de sens en combinant développement, audace et responsabilité. »

Ronan Le Moal a déclaré : « Après plus de 25 ans au sein du Groupe, je tourne avec émotion une page professionnelle et personnelle importante. C’était pour moi le bon moment. Je n’ai jamais caché mon envie d’être entrepreneur et c’est donc naturellement cette voie que je souhaite emprunter aujourd’hui. Je suis convaincu qu’Hélène et l’équipe en place autour de Jean-Pierre Denis poursuivront, avec le même engagement, la stratégie que le Groupe déploie depuis plusieurs années. Arkéa est une formidable maison, solide, audacieuse, fière de ses racines et de son histoire. L’avenir s’écrira en s’appuyant sur ses équipes qui, au quotidien, en font toute la richesse. »