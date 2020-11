En associant les expertises de sa marque Biolane en hygiène et soins et celles de Calmosine en phytothérapie, Havea deviendra l’acteur de référence sur le marché du babycare avec une vision holistique de la santé naturelle à destination des jeunes enfants.

Fondé en 2008 par Laure Ducroux pour poursuivre l’œuvre de son père Jean-Marie Ducroux, Laudavie fut le premier laboratoire spécialisé dans la conception et la vente en pharmacie de compléments alimentaires bébé, en particulier sur l’indication Colique, dont le produit historique Calmosine Digestion est le leader du segment en pharmacie. Grâce à l’engagement de Laure Ducroux, le développement d’une gamme de quatre produits bio et naturels (Calmosine Digestion, Calmosine Sommeil, Calmosine Allaitement et le nouveau Calmosine Baume Apaisant Lèvres), la notoriété de la marque et sa recommandation par les mamans et le monde médical ont permis à Laudavie d’afficher une croissance organique de plus de 10% par an pour atteindre près de 6 M€ de chiffre d’affaires en 2020, avec une présence dans plus de 10 000 pharmacies en France.

Biolane est la marque spécialiste des produits d’hygiène et de soins naturels pour bébé d’Havea. Créée en 1972, Biolane est aujourd’hui une marque omnicanale (présente en GMS, pharmacie et e-commerce), disposant d’une large gamme de produits bio et naturels 100% made in France, qui affiche des valeurs fortes d’expertise, de transparence et de naturalité. Soutenue par son partenariat historique avec les maternités, Biolane est devenue, début 2020, leader du marché du baby care en GMS, tout en lançant une gamme de couches écologiques. La marque a également lancé avec succès sa gamme Biolane Expert en 2019, distribuée en pharmacies, en France et à l’International. Au total, Biolane réalise un chiffre d’affaires de près de 35 M€.

L’association de ces deux marques permettra à Havea d’accélérer leur développement :

Deux marques à forte notoriété aussi bien auprès des professionnels de santé (sages-femmes, pédiatres, pharmaciens...) que des parents ;

Une offre de produits complémentaires couvrant l’ensemble des indications de l’univers bébé et un portefeuille d’innovations très prometteuses ;

Une distribution étendue, dont Havea fera bénéficier Calmosine par l’intermédiaire (i) de son réseau commercial dédié au canal pharmacies en France et (ii) de son réseau international.

Laure Ducroux, fondatrice de Laudavie, déclare : « Je suis très heureuse du chemin parcouru depuis 12 ans avec mon équipe. Je les remercie et leur souhaite le meilleur au sein d’Havea, groupe qui partage les mêmes valeurs que Laudavie. Je suis certaine que cette association permettra à la marque Calmosine de franchir une nouvelle étape de son développement, notamment grâce à son rapprochement avec la marque Biolane, en France et à l’International. »

Nicolas Brodetsky, CEO d’Havea, déclare : « Je me réjouis du rapprochement entre Calmosine et Biolane. Il s’inscrit dans la démarche que nous avons amorcée il y a plus d’un an pour développer la présence en pharmacie de Biolane et accélérer la médicalisation de cette marque stratégique pour Havea. La notoriété et l’expertise de Calmosine sur la pharmacie d’officine vont permettre à Biolane de devenir un acteur de référence sur ce canal, en s’appuyant notamment sur un modèle associant la visite médicale et le conseil du pharmacien à une gamme de produits couvrant l’ensemble des indications de l’univers bébé. »

Rémi Carnimolla, Managing Partner de 3i France déclare : « Près d’un an et demi après notre dernière opération de croissance externe (Pasquali Healthcare en Italie avec sa marque Dermovitamina), Havea réalise une nouvelle acquisition, la quatrième en quatre ans, conformément à la stratégie que nous avions définie ensemble : consolider le leadership d’Havea sur le marché en forte croissance des compléments alimentaires en pharmacie. Voici encore une bonne illustration de la façon dont 3i soutient ses participations dans leur stratégie de création de valeur. »