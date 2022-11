Les taux 10 ans perdent 35 points de base (pdb) aux Etats-Unis à près de 3.8% et tombent sous 2.2% en Allemagne et 2.7% en France. Les marchés actions gagnent environ 5%, tirés en particulier par les valeurs américaines de croissance (valeurs technologiques). Les marchés défensifs (Royaume-Uni et Japon) sous-performent. Les petites valeurs s’affichent en tête en zone euro.

Le dollar perd près de 4%, affecté par l’évolution des différentiels de taux escomptés entre les Etats-Unis d’une part et la zone Euro et le Japon d’autre part. La faillite de FTX accentue la chute des crypto-monnaies à presque 75% par rapport aux plus hauts de 2021.

Recul plus fort qu’escompté de l’inflation aux Etats-Unis à 7.7% en octobre. L’inflation "cœur" s’effrite à 6.3% mais les prix des services hors énergie restent fermes en raison de la composante « logement » qui accélère encore. L’enquête (NFIB) auprès des PME montre des difficultés d’embauche persistantes qui tirent les intentions salariales vers le haut. L’optimisme des marchés quant à la politique de la Federal Reserve peut paraitre excessif.

La commission européenne revoie ses prévisions économiques vers une stagflation plus sévère en 2023. Elle propose un nouveau cadre budgétaire pour l’Europe : des règles simplifiées, plus de latitude pour les Etats mais une application plus stricte. Les plafonds (déficit à 3% du PIB et dette à 60% du PIB) seraient maintenus, tout comme la procédure de déficit excessif.