Un rapprochement naturel pour ses deux entreprises qui partagent des valeurs identiques de qualité, de tradition, de fabrication française ainsi qu’un fort attachement au développement durable. Comme Briochin, Altaïr intervient dans l’univers de l’entretien et de la droguerie avec les marques Starwax, Kapo, Sinto et ORO.

Ce nouvel ensemble devient ainsi le leader français multi-canal de la droguerie et de l’entretien de qualité, avec un portefeuille de marques complémentaires, couvrant l’ensemble des circuits de distribution. Sur un marché très concurrentiel, cette alliance permettra à Harris Briochin d’être plus combative face aux géants internationaux.

Sur un plan opérationnel, les différentes entités commerciales du groupe Altaïr en France -Brunel d’une part, Harris Briochin d’autre part - continueront à opérer de manière autonome au service de leur clients, fournisseurs et consommateurs. Les 85 collaborateurs d’Harris Briochin continueront ainsi de produire leurs différentes gammes au sein du site de Saint-Brandan, dans les Côtes d’Armor.

Il s’agit en effet de préserver le savoir-faire centenaire de Briochin, qui propose en grande distribution des produits ménagers et des cosmétiques à base d’ingrédients naturels, conçus selon des recettes d’antan. Ecocertifiés, ses produits sont réputés à la fois pour leur respect de l’Humain et de la Nature et pour leur efficacité. Parmi ses références stars, la marque bretonne compte le savon noir, le bicarbonate de soude ou encore le superdécapant cuisine.

Avec Harris, l’entreprise occupe la première place sur le marché des allumes feux et produits d’entretien pour les cheminées, poêles et barbecues. En 2020, l’entreprise Harris Briochin a réalisé un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros.