L’entrée d’Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France et membre fondateur du Groupe VYV, au capital du Groupe Finance Conseil, courtier leader du crédit professionnel et 7ème réseau national en prêt immobilier, est actée. Grâce à ce rapprochement, les deux acteurs mutualisent leurs expertises afin de protéger, accompagner, financer et soutenir les projets de leurs clients respectifs. Ceux-ci pourront désormais bénéficier d’un service optimisé et de solutions sur-mesure, tant en matière de financement que de couverture santé et prévoyance.

Grâce à des valeurs communes fortes, Harmonie Mutuelle, Entreprise Mutualiste à Mission, et Finance Conseil, courtier au modèle coopératif et solidaire, partagent également l’ambition de bâtir un écosystème vertueux et responsable au bénéfice de chacun de leurs clients ou adhérents.

Pour Harmonie Mutuelle, cette alliance d’expertises permet de compléter ses offres de services, en proposant, à ses 5 millions d’adhérents et 69 000 entreprises clientes, un accompagnement dédié à la négociation de crédit. Bénéficiant de l’expérience et de l’approche globale et sécurisée du courtier, la mutuelle donne désormais accès, à l’ensemble de ses adhérents, à une solution de financement maîtrisée et protectrice.

Avec l’appui de ce nouvel actionnaire, Finance Conseil prévoit, quant à lui, de déployer l’accompagnement de proximité délivré à sa clientèle en accélérant son développement et en renforçant son ancrage territorial. Avec ce rapprochement, Finance Conseil vise le TOP 5 du marché du courtage et ambitionne de doubler la taille de son réseau, qui compte, à ce jour, 70 succursales et 270 collaborateurs.

« L’entrée d’Harmonie Mutuelle au sein de notre capital nous permet d’asseoir notre position de leader sur le marché des professionnels et d’accélérer notre croissance en s’appuyant sur un partenariat industriel parfaitement aligné avec notre vision du métier, à savoir concrétiser les projets de nos clients tout en les prémunissant des risques de la vie. Une vision du courtage partagé par nos partenaires bancaires qui ont toujours pu compter sur notre savoir-faire technique et notre approche prudente et maîtrisée du risque » déclare Yoann Boulday, président fondateur de Finance Conseil.

« Nous sommes très heureux d’allier notre expertise à celle de Finance Conseil dont nous partageons les valeurs et la volonté de rester toujours au plus près des besoins de nos adhérents et clients, tout au long de leur vie. Grâce à notre complémentarité, les synergies créées nous permettront de diversifier nos activités et de soutenir durablement nos enjeux de développement respectifs. » ajoute Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie Mutuelle.