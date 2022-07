Cette levée de fonds permettra d’accélérer la mission d’Happeo : créer un meilleur monde du travail grâce à une meilleure gestion de l’information en interne.

Happeo réduit la surcharge d’informations des employés grâce à sa solution d’intranet social.

Happeo, la plateforme intranet pour les entreprises en pleine croissance annonce la levée de 26 millions de dollars US lors d’un tour de table en série B mené par Endeit Capital, Smartfin et Evli Growth Partners.

Les précédents investisseurs d’Happeo, INKEF Capital, Maki.vc et Vendep Capital ont également participé à ce tour de table. Cet investissement renforce la position d’Happeo en tant que leader comme solution au chaos de l’information en entreprise et permettra également à la société d’accélérer son expansion. Happeo sera ainsi en mesure de développer sa plateforme d’intranet social à une époque où les entreprises ont plus que jamais besoin que leur information soit plus centralisée et accessible.

Perttu Ojansuu, PDG et Fondateur d’Happeo, commente, “Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de concrétiser notre vision pour la création d’un nouveau monde du travail, meilleur, à grande échelle. Nous avons perfectionné notre plateforme et ce financement nous permettra de révolutionner encore plus le secteur des intranets"

Happeo offre aux entreprises un "hub digital" qui centralise les informations et les connaissances en interne, en veillant à ce que les employés disposent de tout ce dont ils ont besoin pour être pleinement productif, tout en créant des liens et une culture d’entreprise positive. Sa solution permet notamment de :

Centraliser les informations et les connaissances en un référentiel unique de contenus

Rationaliser les communications internes, en veillant à ce que chaque employé dispose des informations et des outils dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même

Aider à créer une culture et des liens entre les employés dans un contexte de travail hybride et distanciel

Pourquoi est-ce important ? Aujourd’hui, une entreprise utilise en moyenne 110 outils SaaS, alors qu’en 2015 ce chiffre était de 8. Un employé passe 19 % du temps de sa semaine de travail à chercher les informations dont il a besoin pour faire son travail. La quantité de messages envoyés dans une entreprise croît de manière exponentielle à mesure que son effectif et son positionnement sur le marché évoluent.

Happeo permet une meilleure visibilité des informations dispersées parmi ces 110 outils, de sorte que les membres d’une équipe n’aient plus besoin de deviner où chercher. Cela est possible grâce à une fonctionnalité de Recherche Fédérée - qui permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches à travers tous les outils internes en un seul clic - et en offrant aux entreprises un emplacement où héberger tous les fichiers et documents de manière pertinente.

En fournissant ces outils, Happeo évite le partage d’actualités internes importantes par le biais d’outils de messagerie instantanée, afin que ceux-ci puissent être utilisés par les équipes pour collaborer au lieu d’être submergés par l’information.

Happeo est un partenaire de longue date de Google, et grâce à sa nouvelle intégration Microsoft, Happeo peut désormais être utilisé par toutes les entreprises - qu’elles utilisent Microsoft Office 365 ou Google Workspace.

Grâce à cette levée de fonds, Happeo investira dans son produits et ses équipes de développement, ainsi que dans la poursuite de son développement en Amérique du Nord, tout en conservant sa forte position sur son marché d’origine, l’Europe.

Jelle-Jan Bruinsma, partenaire chez Endeit Capital, déclare : "À l’heure du travail hybride et distanciel, les outils d’Happeo sont plus que jamais nécessaires. Les entreprises ont un besoin pressant de simplifier leurs communications internes, et nous avons constaté que les entreprises qui le font bien ont de meilleures performances sur le long terme."

Thomas Depuydt, Managing Partner chez Smartfin, commente : "Happeo a fait ses preuves en aidant avec succès des entreprises à forte croissance à créer une meilleure culture de travail pour leurs employés. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour que leur croissance et leur expansion continuent."