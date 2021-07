Hamilton Global Opportunities, annonce aujourd’hui la finalisation de sa première opération d’investissement majeure dans Exos Financial d’un montant de 3 millions de dollars, dans le cadre d’un tour de table de série B de l’ordre de 100 à 200 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à accélérer la croissance d’Exos Financial, sur une base organique et via des acquisitions.

Exos développe une plateforme data-driven offrant une gamme complète de services qui répond aux besoins des métiers de la banque d’investissement de manière innovante et interconnectée. Exos a été fondée aux États-Unis en 2018 par une équipe d’experts en finance et big data, dirigée par Brady Dougan, ancien PDG de Credit Suisse.

Au-delà des solutions destinées aux banques d’investissement, Exos incube également des technologies innovantes qui seront commercialisées à travers la division Exos Technology Ventures. Claira, technologie NLP de nouvelle génération conçue pour "numériser" des documents financiers d’archive est l’une d’entre elles. Elle permet aux organisations d’accéder aux bonnes informations et de prendre les meilleures décisions.

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities déclare : « Cet investissement dans Exos offre à Hamilton Global Opportunities l’opportunité de soutenir le développement d’une fintech de premier plan, dotée d’une solide approche data-driven, qui rebat les cartes d’un secteur où trop d’acteurs sont encore pénalisés par l’utilisation d’outils dont les performances restent aujourd’hui bien en deçà de l’état de l’art de la technologie.

Nous sommes impatients de travailler avec notre réseau unique de leaders influents dans l’industrie de la finance, tels que Brady Dougan avec qui nous avons déjà collaboré par le passé, qui oeuvrent avec succès pour faire émerger de nouvelles solutions disruptives. Cette opération illustre la manière dont notre réseau permet à HGO de réaliser des transactions dotées des plus hauts standards afin de délivrer des rendements supérieurs, voire exceptionnels, à nos investisseurs. »