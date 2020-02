Cette équipe expérimentée, travaillant de manière collégiale, va ainsi chercher à générer une performance durable en appliquant notamment des filtres ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et thématiques (Démographie, Ruptures et Environnement).

Haas Gestion a donc élaboré une Charte ESG et assistée d’Ethifinance, prépare dès 2020 la notation de ses fonds : Haas Actions Croissance et Haas Actions Entrepreneurs.

“Depuis plus de 10 ans, nous répondons aux besoins des clients privés, notamment via leurs conseils, et force est de constater qu’ils cherchent désormais du sens à leurs investissements. En adaptant notre style « croissance » aux nouveaux enjeux et en recrutant des gérants seinors, nous répondons aux impératifs d’une épargne moderne et responsable”, précise Napoléon Gourgaud, directeur général.

“L’ESG n’est pas qu’un effet de mode, c’est facteur de performance. Je suis convaincu qu’étudier ces critères dans une entreprise permet d’éviter des écueils. S’engager à discuter sur une base régulière avec les dirigeants est non seulement une responsabilité de l’investisseur mais aussi une source de surperformance pour les épargnants”, estime Didier Roman, directeur de la Gestion Actions.

Sandrine Hallopeau, 47 ans, a débuté sa carrière chez CDC Gestion puis Capucines Gestion (Crédit Foncier), en qualité de gérante taux. En 2001, elle rejoint VEGA IM (Natixis/BPCE) où elle gère VEGA Euro Opportunités, avant de prendre la responsabilité de la Recherche Actions. Sandrine est diplômée de l’ESLSCA et titulaire du CFA.

Emeric Blond, 38 ans, a débuté sa carrière à la Financière de Champlain en qualité d’analyste buy-side avant devenir gérant Actions en 2010. En 2016, il rejoint Ecofi Investissements (filiale du Crédit Coopératif / BPCE), où il gère notamment Performance Avenir, Performance Vitae, Ecofi Actions Croissance Euro, Ecofi Actions US et des mandats institutionnels et privés. Emeric est également titulaire d’un master de l’ESLSCA et est membre diplômé de la SFAF