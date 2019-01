Très impliqué dans les relations avec les investisseurs, Napoléon Gourgaud aura notamment pour mission de piloter les équipes Développement : « je suis ravi de rejoindre Haas Gestion, dont l’ADN entrepreneurial me semble particulièrement adapté aux besoins actuels de la profession en matière de gestion financière », déclare Napoléon Gourgaud.

Vincent Dubois, Directeur Général de Haas Gestion et Président du Groupe DLPK, se réjouit de l’arrivée de Napoléon Gourgaud : « sa connaissance très approfondie des investisseurs français et son expérience des grands groupes donnent un regard neuf et expert sur notre stratégie. Après celle de Didier Roman à la tête de la gamme Actions en août dernier, cette nomination s’inscrit parfaitement dans notre volonté́ de croissance à moyen terme. »

Napoléon Gourgaud, 45 ans, a débuté sa carrière chez Axa, au Japon, puis à Paris, au sein de THEMA - Axa Partenariats Financiers en qualité de directeur commercial. En 2007, il rejoint La Financière de Champlain au poste de directeur de la distribution France. Depuis 2010, il était à la tête de Sélection 1818, la plate-forme dédiée aux CGP de Natixis Wealth Management, la banque privée du Groupe BPCE. Napoléon est titulaire d’un DESS de Gestion de Patrimoine de l’Université de Lyon III et diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (cycle multinational).