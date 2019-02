Fin 2015, les pouvoirs publics français ont mis en place deux labels, un label Investissement Socialement Responsable (ISR) et un label Transition Énergétique et Écologique pour le Climat (TEEC), qui répondent chacun à des exigences strictes pour rendre les produits financiers dits « responsables » ou « verts » plus lisibles. Le Label ISR garantit que le processus de gestion ISR des fonds labellisés est structuré, rigoureux et transparent. Le label TEEC se concentre sur le financement de la transition écologique et énergétique et sur la « part verte » des activités des entreprises sélectionnées dans le portefeuille.

La labellisation TEEC du fonds HSBC Europe Equity Green Transition garantit ainsi aux investisseurs la transparence et la qualité des caractéristiques environnementales de la gestion du fonds. Dominique Blanc, Directeur de la Recherche de Novethic, explique : « Epaulés par les équipes de recherche ESG et Climat d’HSBC Global Asset Management, les gérants ont construit un cadre d’éligibilité rigoureux pour le fonds HSBC Europe Equity Green Transition. L’approche thématique retenue est renforcée par un suivi régulier et un dialogue avec les entreprises présentes dans le portefeuille. Fort de ces caractéristiques, le fonds satisfait aux exigences du label TEEC ».

HSBC Europe Equity Green Transition privilégie les entreprises qui, dans leur stratégie, favorisent la transformation du modèle énergétique et écologique à long terme et plus généralement la transition énergétique. L’évaluation les entreprises est réalisée sur les critères du Label TEEC [2] qui visent à apprécier les impacts environnementaux des investissements selon plusieurs thèmes tels que le changement climatique, la biodiversité, la gestion de l’eau et les ressources naturelles. Ce fonds de conviction investit dans les thèmes de l’économie « verte ». Il est composé de valeurs européennes (moyennes et grandes capitalisations) qui permettent et permettront la décarbonisation de l’économie dans une logique de transformation du modèle énergétique et écologique à long terme.

Bénédicte Mougeot, gérante du fonds, précise : « Ainsi, le processus de gestion [3] du fonds HSBC Europe Equity Green Transition vise à identifier les entreprises dont une part significative des revenus est en lien avec la transition énergétique et écologique. Les entreprises dont une partie des activités sont en lien avec les énergies fossiles et la filière nucléaire sont exclues. »

Pour Guillaume Rabault, Responsable des investissements chez HSBC Global Asset Management (France) : « La finance durable n’est pas une thématique nouvelle pour HSBC. Dans le cadre de notre métier de gérant, nous prenons systématiquement en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans nos décisions d’investissement depuis 2007. Nous proposons également, de longue date, des fonds ISR et solidaires : notre premier fonds ISR a été lancé en 2000. Le fonds HSBC Europe Equity Green Transition s’adresse aux clients désireux d’orienter leur épargne vers des entreprises qui participent activement à la transition énergétique. Il s’inscrit en cohérence avec la démarche climatique du Groupe HSBC. Le principe de durabilité contribue au développement de nos activités sur le long terme, en proposant notamment des produits d’épargne qui financent de meilleurs pratiques en termes d’enjeux ESG et de gestion du risque climat. »

Cette labellisation prend tout son sens car elle s’inscrit dans un contexte où 57% des Français se déclarent favorables à ce que leur épargne contribue à lutter contre le changement climatique et 44% indiquent avoir conscience que le réchauffement climatique représente un risque pour le système financier et pour leur épargne [4].