HOPPEN, qui développe des outils et solutions technologiques destinés à accompagner les hôpitaux et les cliniques dans leur transformation digitale, annonce une opération financière de 32 millions d’euros et l’acquisition de Télécom Services, leader français des services de TV numériques dans les hôpitaux publics. Les synergies parfaites entre HOPPEN et Télécom Services vont permettre au nouveau groupe de devenir le champion de la digitalisation de la santé en France.

Ce rapprochement stratégique, est mené par HOPPEN avec le soutien de deux nouveaux investisseurs : EXTENS et GENEO Capital Entrepreneur, de ses actionnaires historiques (Kreizig Invest, Logoden Participations, Unexo, Breizh Up, Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion), et d’un pool bancaire. Dans un contexte de virage numérique porté par la nécessité du marché et appuyé par le gouvernement, HOPPEN devient l’acteur clé pour aider les établissements de santé publics et privés à atteindre leurs objectifs et à réussir ce virage, en France et en Europe.

HOPPEN, le spécialiste de l’accompagnement digital des établissements de soins et de santé en croissance continue.

HOPPEN développe des solutions logicielles en collaboration avec les établissements de santé afin de répondre aux enjeux majeurs du système de santé français. L’entreprise rennaise créée en 2011 par Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, propose un ensemble de solutions digitales qui améliorent les services apportés à 600 000 patients par an et leur confort, facilitent leurs parcours de soins, optimisent les processus internes, et simplifient le quotidien du personnel. Les offres sont organisées autour de 3 pôles : la Chambre Connectée, le Parcours Ambulatoire et l’Expérience Patient.

La société, qui affiche une croissance forte et continue, a déjà réalisé 9M€ d’opérations cumulées depuis sa création :

920 000€ en 2014, notamment auprès de Kreizig Invest et de Logoden Participations, « Télécom santé » à l’époque.

8M€ en 2016, auprès de Kreizig Invest, Unexo, Breizh Up et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion.

Elle enclenche alors une stratégie plus ambitieuse et lance son offre de services « Hôpital Digital », couvrant l’intégralité des besoins du parcours patient, ainsi que des outils métiers de pilotage indispensables au personnel hospitalier, en France et à l’international. Elle change d’identité et devient « HOPPEN » fin 2018.

Dès 2015, la société affichait sa rentabilité. Elle a doublé son chiffre d’affaires entre 2017 et 2018. Elle prévoit de le multiplier par 1,5 entre 2018 et 2019.

Une opération financière de 32 millions d’euros avec l’arrivée de deux fonds d’investissement pour la constitution d’un Groupe leader sur son marché avec l’acquisition de Télécom Services.

Extens (premier fonds européen dédié à la E-santé) et GENEO Capital Entrepreneur (fonds entrepreneurial) entrent au capital du Groupe HOPPEN. Cette opération va permettre à HOPPEN d’investir plus fortement dans ses technologies pour lancer sur le marché de nouveaux services innovants, et de recruter de nombreux talents.

Elle lui permettra également de s’étendre à l’international, en commençant par l’Allemagne et la Grande-Bretagne, et de viser la position de leader en Europe.

Le nouveau groupe HOPPEN constitué est dirigé par Matthieu Mallédant, son Président, épaulé par deux Directeurs Généraux, Sébastien Duré, Cofondateur de Télécom Santé et Pascal Wagener, précédemment Président de Télécom Services.

L’activité se répartit sur les deux sites de Rennes et Nanterre, et HOPPEN emploie désormais plus de 300 personnes, en conservant près de deux cents personnes détachées au sein des établissements de soins. HOPPEN, qui bénéficie d’une expérience de 25 ans en milieu hospitalier, adresse 150 sites, publics et privés.

« Nous sommes ravis de travailler avec Pascal Wagener et ses équipes, qui possèdent une parfaite connaissance du marché public sur lequel ils évoluent depuis 25 ans. C’était pour nous une belle opportunité de nous associer à l’expertise du 1er opérateur français de services numériques et TV dans les hôpitaux. La parfaite complémentarité de nos services, de nos collaborateurs, et de notre approche du marché, facilite grandement l’intégration de Télécom Services dans HOPPEN : nous sommes maintenant présents dans le secteur privé comme dans le public, le mariage est parfait ! Nous partageons tous la même volonté d’accompagner les établissements de santé dans leur transformation digitale ! » déclare Matthieu Mallédant, Président de HOPPEN

L’objectif : créer le champion de la digitalisation des établissements de santé, sur un marché qui représente un très fort vecteur de croissance.

« Le marché commence seulement à se structurer, la création de synergies est essentielle, c’est ce que nous faisons grâce à ce rapprochement avec Télécom Services » déclare Sébastien Duré, co-fondateur et DG de HOPPEN.

HOPPEN s’appuie sur un socle solide d’actifs et ambitionne de créer le champion de la digitalisation des établissements de santé. Les actifs de Télécom Services représentent un formidable accélérateur de croissance pour HOPPEN. Cette synergie amène HOPPEN vers une taille critique et lui permet de proposer une offre unique sur le marché.

Très actif sur un marché potentiel de 12,8 millions de patients hospitalisés en France répartis sur 3295 établissements de santé (source PMSI 2018 MAJ Juin 2019), HOPPEN est le plus important acteur spécialiste de l’Hôpital Digital à se développer sur ce marché à très fort potentiel :

Europe : potentiel marché divertissement patients (télé, multimédia, accès Internet...) : 2,6 milliards d’euros,

Rien qu’en France : 884 millions d’euros sur ce marché du divertissement patients

Pascal Wagener précise : « Une vision commune du digital pour les bienfaits du monde de la santé nous a permis naturellement de nous rapprocher, et de pouvoir dès demain être force de proposition pour davantage accompagner nos clients. »

Matthieu Mallédant ajoute : « La confiance qui nous est accordée par Extens et Geneo, ainsi que la fidélité de nos actionnaires historiques (Les Business Angels de Logoden depuis le tout début, Kreizig Invest, Unexo, Breizh Up et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion) et de notre pool bancaire (BPGO, Crédit Agricole, Arkéa et la Caisse d’Epargne) constituent pour HOPPEN une opportunité extraordinaire de décliner en France et à l’étranger, notre concept de chambre connectée, dans des pays qui accélèrent leurs investissements dans la santé. »

« Nous nous réjouissons d’accompagner ce projet industriel, au cœur de la E-santé, qui rassemble trois cents personnes dédiées à la transformation digitale des établissements de soins. Nous contribuons à constituer le premier opérateur français de services numériques dans les hôpitaux avec une offre très innovante au service de l’accueil des patients et de la qualité de travail des professionnels de santé. » dit Dominique Mercier, Associé du fonds Extens.

« Nous sommes fiers d’accompagner HOPPEN et ses dirigeants dans leur ambitieux projet industriel visant à constituer un acteur majeur sur le marché de la E-santé et plus particulièrement des services à destination des patients et du personnel hospitalier.

Nous mobiliserons pleinement la communauté d’experts et d’entrepreneurs GENEO pour déployer un Carnet de Croissance et soutenir les équipes d’HOPPEN dans la réalisation de leur ambition française et européenne. » déclarent Delphine Jarnier, Directrice associée investissements chez GENEO, et Louis Charrier chargé d’investissements.

Le représentant de la société Oxylis, cédant de Télécom Services, conclut : « Nous sommes ravis que Télécom Services rejoigne une telle aventure entrepreneuriale qui va parfaitement compléter son savoir-faire et lui offrir des perspectives inédites. »