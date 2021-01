Fondée en 2018 par Ruben Hallali - CEO, ingénieur et docteur en sciences atmosphériques, Duminda Ratnayake - CTO, ingénieur en électronique et robotique, et François Mercier - CSO, ingénieur et docteur en mathématiques appliquées, HD Rain fournit aux acteurs économiques et décideurs publics des mesures et des prévisions météo à très haute résolution basées sur une technologie propriétaire pour les zones et activités économiques météo-sensibles.

« En France, les niveaux d’alerte actuels au niveau départemental – vigilance verte, orange et rouge – ne suffisent pas tandis que dans les pays en développement, ils sont souvent inexistants. Or, de nombreuses professions ont une activité météo-sensible. Il existe donc une forte attente envers une solution innovante et abordable fournissant une grande précision de données »,explique Ruben Hallali, CEO de HD Rain.

Concrètement, la start-up a développé un système de capteurs robustes, à bas coût et reliés à une parabole TV qui mesure l’impact de l’atmosphère sur la transmission des signaux entre le satellite géostationnaire et la parabole de réception. Le réseau est ainsi capable d’anticiper les pluies jusqu’à 2 heures en avance avec une précision de 500 m toutes les minutes, à comparer avec les méthodes de radar classiques qui ont une précision limitée entre 1 et 5 km, toutes les 10 à 15 mn. « La fiabilité de nos données a été confirmée via une étude réalisée en partenariat avec le département des Systèmes d’Observations de Météo-France », indique Ruben Hallali.

Déploiement à grande échelle sur l’Arc Méditerranéen

Après des phases de test en France, à Toulouse, en Côte d’Ivoire et au Brésil, HD Rain utilisera cette levée de fonds pour déployer plus de 1 000 capteurs tout autour de l’Arc Méditerranéen, de Menton à Cerbère, une zone stratégique en France, puisque 19 des 20 premières zones météo-sensibles françaises appartiennent à cette région. La donnée collectée sera destinée aux acteurs économiques - assurances, agriculteurs, entreprises de BTP ou de logistique, ainsi qu’aux collectivités locales. Dans les Alpes Maritimes où débutera l’opération, HD Rain va mener le déploiement en partenariat non-exclusif avec l’assureur Allianz, la ville d’Antibes et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis.

Augustin Sayer, Directeur d’investissement chez Newfund déclare : « Nous avons été impressionnés par la qualité de l’équipe de HD Rain et ses trois co-fondateurs aux parcours scientifiques remarquables et complémentaires. Leur solution de mesure et prévision météo répond aux besoins concrets d’un grand nombre d’acteurs pour qui la météo joue un rôle et peut représenter un risque économique. Newfund est heureux d’aider l’entreprise à étendre le déploiement de sa solution. »