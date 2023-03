HARVEST est un acteur central et clé sur le marché français de la gestion de patrimoine, de la gestion de la relation client, des stratégies d’investissement, de la data, des plateformes digitales de distribution et de la formation. HARVEST poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique de création d’un groupe européen solide, en se rapprochant de FEEFTY plateforme digitale multi-services autour des produits structurés.

FEEFTY, Fintech lancée il y 4 ans, simplifie l’accès aux produits structurés en connectant les acteurs du patrimoine, les émetteurs ainsi que les assureurs et dépositaires. Plusieurs fois primée pour sa plateforme digitale, la start-up a également développé un baromètre mensuel et un Label ESG dédié aux solutions structurées.

Avec l’acquisition de FEEFTY, HARVEST va permettre, aux professionnels et aux distributeurs désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée, de bénéficier d’une solution complète pour la gestion au quotidien des produits structurés. Les solutions des deux entités seront connectées et permettront la construction, la souscription, le référencement et le suivi de performance des produits. Le closing aura lieu en avril 2023.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec FEEFTY qui s’inscrit dans la continuité de notre plan stratégique L’esprit de conquête 2025 » souligne Virginie FAUVEL, CEO HARVEST. « Ainsi, FEEFTY permet une diversification du groupe Harvest vers la création et la gestion de produits structurés pour nos clients en France comme en Europe, avec une équipe dirigeante de grand talent. »

Pour Grégory VIAL, Président et cofondateur de FEEFTY, « Toute l’équipe est très heureuse de ce rapprochement. Retrouver la même ambition et la même envie de développement en France et en Europe dans un groupe avec un ADN technologique comme HARVEST, a été déterminant dans notre choix. »

« Participer à la croissance d’un leader européen de la tech patrimoniale est un projet extrêmement excitant. L’essor des produits structurés est une réalité chez tous les acteurs de l’assurance et du patrimoine. Le déploiement de nos solutions va offrir à nos clients de multiples passerelles pour en simplifier la gestion » conclut Guillaume DUMANS, Directeur Général et cofondateur de FEEFTY.