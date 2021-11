Les 17 fonds initiaux comprennent un certain nombre de premières sur le marché européen, notamment le premier ETF cloud d’Europe, l’ETF spatial, l’ETF sur l’énergie solaire et l’ETF des compagnies aériennes. Ils comprennent également les premiers ETF européens dotés d’un mécanisme de compensation carbone, HANzero™, grâce auquel l’empreinte carbone du fonds est compensée et neutralisée par le biais de projets tels que Topaiyo Conservation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la centrale hydroélectrique de Musi River en Indonésie. Cette fonctionnalité a été marquée HANzero™ et tout ETF portant ce nom est un investissement neutre en carbone. Cette annonce intervient juste après la nomination de Yann Hericotte au poste nouvellement créé de Directeur des ventes ETF pour la France. HANetf répertorie actuellement sa gamme thématique, qui est la plus étendue en nombre en Europe sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana, Six et Deutsche Boerse et des passeports vers le Benelux, les pays nordiques, la Pologne et l’Espagne.

Le co-PDG de HANetf, Hector McNeil, a déclaré : « La France est un marché d’ETF vaste et important et l’enregistrement de notre gamme d’ETF thématiques là-bas et la cotation sur Euronext Paris permettront aux investisseurs français d’avoir accès à un meilleur choix d’ETF thématiques et ESG passionnants. Nous sommes ravis de pouvoir étendre nos capacités de distribution ici. La France étant un marché très concurrentiel, mené par les banques nationales, nous avons décidé de ne nous lancer qu’une fois notre marque mieux connue. Depuis que nous avons inscrit notre premier ETF, EMQQ, en un peu plus de 3 ans, nous avons atteint plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui fait de nous l’un des fournisseurs à la croissance la plus rapide en Europe [1].

Nous avons choisi 17 ETF au départ, mais nous prévoyons d’apporter plus de sujets à la demande au fil du temps. Progressivement, nous voulons être le principal émetteur à « valeur ajoutée » en nous concentrant sur les ETP thématiques, bêta intelligents, actifs et crypto-monnaies. En tant que fournisseur de marque blanche, nous prévoyons également d’ajouter des gestionnaires d’actifs français qui souhaitent utiliser notre plateforme pour entrer sur le marché européen des ETF dans environ 10 semaines. »

Brieuc Louchard, responsable des ETF chez Euronext, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir HANetf et sa gamme d’ETF thématiques sur Euronext Paris. Ces ETF s’ajoutent à la gamme diversifiée de fonds disponibles sur nos marchés et font de Paris une place de cotation et de négociation de premier plan pour les ETF en Europe. »

HANetf s’est imposé comme un fournisseur d’ETF unique sur le marché européen. Il s’agit de la première société d’ETF en marque blanche à services complets en Europe qui offre aux gestionnaires d’actifs une voie très efficace en termes de coûts et de temps pour entrer sur le marché des ETF. Cette année, HANetf a lancé 18 nouveaux produits et augmenté ses actifs sous gestion de 1,1 milliard de dollars à plus de 3 milliards d’actifs sous gestion, soit une augmentation de plus de 167 % depuis le début de 2021 [2].