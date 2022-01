HANetf et Kevin T. Carter, fondateur d’EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF ont annoncé le lancement du deuxième fond : le FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (Ticker : FMQQ) à la Bourse de Londres, Deutsche Börse, Borsa Italiana et Euronext Paris le 11 janvier 2022.

L’ETF FMQQ offrira aux investisseurs une exposition ciblée aux sociétés non chinoises qui font partie de l’EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce UCITS ETF (Ticker : EMQQ) qui vient de célébrer son troisième anniversaire en Europe.

FMQQ cherche à exploiter l’incroyable potentiel de croissance des entreprises Internet et de commerce électronique dans les conomies desmarchés frontières et émergents autres que la Chine, telles que l’Inde, le Brésil, le Mexique, la Russie, la Turquie, le Nigéria et l’Indonésie.

En raison de la grande confluence des smartphones, d’Internet et d’une classe de consommateurs croissante, de nouvelles entreprises et applications émergent dans le monde entier. Grâce à cette nouvelle classe de jeunes consommateurs, ils font un bond en avant dans les achats traditionnels et créent de nouvelles tendances de consommation.

Le fond FMQQ est actuellement composé de 60 noms, y compris des participations de premier plan telles que MercadoLibre d’Argentine ; Sea Limited une « super application » singapourienne ; Zomato une application de livraison de nourriture indienne ; et Jumia qui a été surnommée « l’Amazonie de l’Afrique ». Toutes les sociétés de l’indice FMQQ proviennent des trois principales régions d’Asie, d’Amérique latine et de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).