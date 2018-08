Grâce à ce recrutement, Haas Gestion souhaite renforcer l’expertise de son équipe de gestion et développer sa gamme actions.

Didier Roman aura pour mission d’enrichir l’offre de solutions d’investissement en actions orientées petites et moyennes capitalisations françaises. Il se dit « ravi de prendre part à un projet entrepreneurial et de rejoindre une équipe dynamique ». La perspective de « revenir aux fondamentaux de la MID CAP » et de pouvoir élargir la gamme Actions de Haas Gestion l’ont également séduit : un troisième fonds Actions (Haas Actions Entrepreneurs) a été lancé courant juillet.

Didier Roman, 57 ans, débute sa carrière en 1978 à L’Agefi, où il devient journaliste de 1988 à 1997. Il poursuit son parcours en tant que Rédacteur en chef adjoint, successivement au Journal des Finances et à La Tribune, puis est nommé Chef de service du journal Investir en 2001. Fort de 15 ans d’expérience dans la presse économique et financière, Didier Roman rejoint Tocqueville Finance en 2003 pour gérer Tocqueville Odyssée, puis Tocqueville PME, fonds lancé en décembre 2013.

Chaguir Mandjee, Directeur de la Gestion, se réjouit de l’arrivée de Didier Roman : « Son expérience et son expertise des valeurs françaises, plus affirmées sur le SMALL & MID CAP viennent idéalement compléter les compétences de notre équipe de gérants Actions (Jean-Joseph Haas, Alexandre Lacroix et Gauthier Le Bras). Cette nomination vient conforter nos ambitions et constitue une étape clé dans le développement de Haas Gestion. »