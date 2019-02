« Nos ambitions de croissance demeurent mais s’appuient désormais sur nos expertises subissant peu de contraintes de capacités : actions (Long/Short et Long Only), fonds benchmarkés obligataires, fonds thématiques et notre gamme des fonds Barry » explique Bruno Crastes, Directeur Général d’H20 Asset Management.

La société ouvre aussi de nouveaux bureaux et, après Monaco puis Singapour, c’est au tour de Paris d’accueillir l’affilié de Natixis Investment Managers.

A cette occasion le Groupe H2O [1] étoffe ses équipes et consolide son organisation. Ainsi trois chargés de Relations Investisseurs, sous la direction de Mehdi Rachedi, rejoignent la société tout comme JeanChristophe Morandeau, membre du comité exécutif, en charge des fonctions juridique et compliance.

Il co-dirigera H2O AM Europe avec Loïc Guilloux qui siégera également au comité exécutif du groupe avec la responsabilité du développement stratégique de la société.

Biographies

Loïc Guilloux est Partner, membre du Comité Exécutif d’H2O Asset Management en charge du Développement, et Directeur Général Adjoint d’H2O AM Europe. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’Economie Appliquée (Maîtrise Paris IX Dauphine) et de Stratégie (DEA La Sorbonne), Loïc Guilloux a rejoint H2O AM en 2016 après 22 années en banque de financement et d’investissement dont les 16 dernières chez Merrill Lynch International. Il débute sa carrière dans les marchés financiers en 1994 chez Indosuez après avoir servi en tant qu’officier au 35° Régiment d’Artillerie Parachutiste et au 6° Bataillon d’Infanterie de Marine.

Jean-Christophe Morandeau, est membre du Comité Exécutif d’H2O Asset Management en charge des fonctions juridique et compliance, Directeur Général Adjoint d’H2O AM Europe. Diplômé en sciences économiques de l’Université de Lille et titulaire d’un DESS – CAAE de l’Institut d’administration des entreprises de Lille, JeanChristophe Morandeau a rejoint H2O AM en janvier 2019. Il a commencé sa carrière en 1988 au sein de la Banque Paribas. En 1999, il rejoint le Crédit Agricole Asset Management où il prendra en 2004, les fonctions d’adjoint du directeur juridique et fiscal. En 2008, Jean-Christophe devient directeur juridique de Natixis Asset Management (Ostrum AM) puis membre du comité exécutif en charge des fonctions juridique, contrôles permanents et risques de Natixis Investment Managers International en novembre 2014.

Mehdi Rachedi est nommé Directeur des Relations Investisseurs d’H2O AM Europe et a rejoint H2O en janvier 2019. Il est titulaire d’un Master Banque Finance (Université de Tours) et a commencé sa carrière en 1997 au sein des AGF Assurances. En 2000, il devient Responsable Développement Réseaux puis Responsable Marketing Réseaux au sein d’AGF Asset Management. En 2005, Mehdi rejoint Natixis Investment Managers (IXIS AM) en tant que Product Manager. En 2011, après avoir été commercial Wholesale et Retail externe, il devient Directeur des Partenariats en charge des CGPI, Retail Wholesale et Réseaux Externes.

Sous la direction de Mehdi Rachedi, trois chargés de Relations Partenaires et Investisseurs ont rejoint H2O AM en janvier 2019 :

Anthony Cimetière, chargé de Relations Partenaires, H2O AM, a débuté sa carrière en 2005 dans un cabinet d’audit. Il rejoint ensuite Exane en 2007 et Natixis Investment Managers en 2008 au sein du Service Clients. En 2013, Anthony devient Responsable des Partenariats dans l’équipe retail externe pour couvrir l’activité CGPI et réseaux externes. Anthony est titulaire d’un Master 2 en Gestion de portefeuille de l’IAE Gustave Eiffel à Paris.

Alberto Lo Presti, chargé de Relations Investisseurs, H2O AM, a commencé sa carrière au sein de Natixis CIB en 2008 dans la vente de produits structurés alternatifs. En 2010, Alberto est en charge des asset managers, private banks et Family Offices en Suisse, UK, France et Belgique pour SIXTINA, la plateforme de Managed Accounts (Cayman, Lux and UCITS) de Natixis Alternative Investments International. Il rejoint ensuite Natixis Investment Managers pour développer l’activité Retail Wholesale en France (asset managers, privates banks et Family Offices). Alberto est titulaire du Master 2 « Trading et Négoce International » de l’ESLSCA à Paris.

Yoann Meyer, chargé de Relations Partenaires, a débuté sa carrière en 2006 au sein de la BFI de BNP Paribas en tant qu’assistant vendeurs. En 2008, il devient Responsable Partenariats au sein d’APREP, filiale du groupe AG2R La Mondiale. En 2011, Yoann rejoint Natixis Investment Managers en tant que responsable partenariats. En 2014 il devient Directeur Adjoint des Partenariats en charge des CGPI, Retail Wholesale et Réseaux Externes. Yoann est titulaire du Master 2 Finance de l’INSEEC à Paris.