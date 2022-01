Ainsi, la société de gestion annonce la nomination ce jour d’un nouveau porte-parole de la gestion, Matthieu Genessay, Directeur adjoint des Ventes et du Marketing et Responsable du Service Clients. Matthieu prendra ses fonctions de porte-parole de la gestion le 1er mars 2022.

H2O AM annonce également la création d’un pôle Communication & Marketing piloté par Mélodie Blondel, nommée Directrice Communication & Marketing, en octobre 2021. Ce nouveau pôle est complété par Eléonore Tenaille, au poste de Chargée de Communication & Marketing.

Après plus de 10 années passées dans l’équipe Service Clients d’H2O AM, Matthieu Genessay se voit logiquement confier la responsabilité de porte-parole de la gestion afin d’expliquer la stratégie d’H2O, de promouvoir la vision et les choix de l’équipe de gestion auprès de ses partenaires et clients. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Matthieu est rattaché fonctionnellement à Babak Abrar ; il va rejoindre le Comité Exécutif d’H2O AM LLP.

La nomination de Matthieu Genessay vient illustrer la résolution d’H2O AM de renforcer durablement la pédagogie et la transparence de sa stratégie d’investissement. Dans cette même logique, la création du pôle Communication & Marketing d’H2O AM, a pour objectif de structurer les échanges de la société de gestion avec l’ensemble des acteurs de son écosystème.

Forte de ses 15 années d’expérience dans les fonctions Communication & Marketing, chez Natixis IM et au sein du groupe Primonial, Mélodie Blondel aura pour mission d’assurer le rayonnement de la société dans l’ensemble des pays où elle est présente, de soutenir sa stratégie de développement auprès de ses différentes cibles et d’offrir aux clients, à travers de nouveaux outils, une meilleure visibilité des expertises d’H2O AM. Mélodie est rattachée fonctionnellement à Babak Abrar.

Eléonore Tenaille rejoint l’équipe Communication & Marketing après une expérience de plus de 6 ans chez Natixis IM, où elle a notamment occupé le poste de chargée de Marketing & Communication, à Hong Kong. Eléonore est rattachée fonctionnellement à Mélodie Blondel.

Babak Abrar, Chief Sales & Marketing Officer, déclare : « Je suis ravi de pouvoir annoncer les nominations de Matthieu, Mélodie et Eléonore. Celles-ci concrétisent notre engagement et notre détermination à structurer nos relations avec l’ensemble de nos interlocuteurs. La maîtrise approfondie dont dispose Matthieu et sa parfaite connaissance des attentes de nos clients ont fait de lui un choix évident pour porter nos convictions auprès de nos clients et des journalistes qui nous suivent. Quant à Mélodie, son expertise des spécificités de la Communication et du Marketing dans différents secteurs, ainsi que son réseau étendu sont de réels atouts pour notre développement. L’expérience dans des environnements internationaux d’Eléonore est une force supplémentaire pour l’équipe. Ensemble, ils auront pour rôle de faire rayonner notre expertise, notre marque et nos valeurs ».