Après plus de 13 ans chez Natixis Investment Managers durant lesquels il a toujours été un partenaire proche d’H2O AM, Babak Abrar prend tout naturellement la responsabilité de ce nouveau département dédié à la Distribution, à la Communication, au Service Client et au Marketing. Il sera membre du Comité Exécutif Global d’H2O AM.

Déjà présente à Londres, Paris, Singapour et Monaco, la société de gestion renforce également son dispositif commercial en ouvrant un nouveau bureau à Genève. Cédric Ludwig et Mickael Benzakin copiloteront la relation avec la clientèle suisse et luxembourgeoise.

Cette nouvelle étape majeure s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de développement de l’activité de distribution d’H2O AM. Les investisseurs suisses, parmi les premiers à faire confiance à H2O AM lors de sa création il y a plus de 10 ans, ont développé un lien très fort avec la société de gestion et ses équipes. Institutionnaliser ce lien, avec un ancrage local, est une évidence pour H2O AM afin de continuer à offrir un service de qualité et de proximité.

Bruno Crastes, CEO et Fondateur d’H2O AM : "La création de ce nouveau département dédié aux relations investisseurs est stratégique pour H2O AM et je me réjouis de l’arrivée de Babak, dont les qualités et l’expérience ne sont plus à prouver, pour le diriger. De la même façon, le choix d’ouvrir un bureau à Genève témoigne de notre conviction du potentiel d’H2O sur ce marché, clé pour notre développement et sur lequel nous savons pouvoir apporter une offre différenciée grâce à nos expertises Global Macro. A ce titre, je suis ravi d’accueillir dans la famille H2O AM, Cédric Ludwig et Mickael Benzakin, avec qui nous travaillons depuis de longues années. Cédric et Mickael sont des professionnels reconnus, ils sont un véritable atout pour H2O AM et nos clients.”

Babak Abrar, Chief Sales & Marketing Officer : "Après un partenariat étroit de plus d’une décennie avec H2O AM, je suis absolument ravi de rejoindre la société pour poursuivre son développement en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes. L’arrivée de Cédric et Mickael, co-responsables de la couverture des clientèles suisse et luxembourgeoise, en est le parfait exemple. Leur compréhension des besoins de nos partenaires et leurs connaissances techniques renforcent nos relations avec nos investisseurs. Je crois profondément à la valeur de la gestion active et je suis convaincu que la gamme de produits H2O AM à forte conviction continuera de trouver une place privilégiée dans les portefeuilles des investisseurs. ”

Cédric Ludwig et Mickael Benzakin, Co-Heads, distribution en Suisse et Luxembourg : "C’est une très belle opportunité que de rejoindre une des équipes les plus talentueuses du marché en performance absolue et taux. Nous nous réjouissons d’évoluer au sein d’un groupe où la passion et la fortitude sont des valeurs fondatrices. ”

L’ouverture de ce bureau à Genève s’inscrit dans la reprise progressive des activités de distribution et de relations investisseurs par H2O AM, liée au projet de cession de la participation de Natixis IM dans la société de gestion. H2O AM annoncera par ailleurs prochainement la création d’un pôle de communication.