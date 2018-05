Gymlib veut devenir la référence sur la gestion des sujets bien-être en entreprise.

En 2017 Gymlib adaptait son offre pour révolutionner la pratique sportive des salariés et remettre au cœur des priorités RH la qualité de vie au travail, avec un service innovant : l’accès illimité au sport et au bien-être.

L’enjeu majeur de la startup est d’optimiser la performance des entreprises en améliorant le quotidien de leurs salariés. A la clé : valorisation de la marque employeur, cohésion des équipes, baisse de l’absentéisme et prévention des troubles musculo-squelettiques.

Plus d’une centaine d’entreprises sont déjà convaincues dont : WeWork, Paris&Co, Station F, des startups comme Deliveroo, Criteo ou Salesforce, et des grands groupes avec Accenture, Deloitte, EY, GRT Gaz... Aujourd’hui 30 000 salariés bénéficient de l’offre Gymlib dans plus de 800 villes de France. La startup annonce viser les 250 000 salariés bénéficiaires et les 1000 entreprises clientes pour fin 2020.

Gymlib et Sodexo : un partenariat naturel pour le bien-être en entreprise

Avec Gymlib, Sodexo Pass France enrichit sa gamme d’offre innovante autour du bien-être, de l’équilibre de vie et de la nutrition (Pass Restaurant, Pass CESU, Programme QVT..) en facilitant l’accès des salariés à l’activité physique et sportive. En effet, l’offre Gymlib sera proposée aux clients Sodexo pour compléter les dispositifs déjà en place et se différencier par rapport aux offres existantes sur le marché. La synergie des deux offres répond aux tendances de consommation émergentes (flexibilité, liberté d’usage) et aux nouveaux enjeux des Directeurs de Ressources humaines, désireux de renforcer l’attractivité de leur marque et d’améliorer le bien-être physique et la santé de leurs salariés.

“La confiance et le soutien de Sodexo donnent à Gymlib les moyens de se développer en Europe et d’asseoir sa position de leader sur le secteur du sport et du bien-être en entreprise. Un partenariat naturel dans la mesure où nous partageons des valeurs fortes et que nous souhaitons mettre nos innovations au service des entreprises. ” explique Sébastien Béquart, co-fondateur de Gymlib.

« Les salariés souhaitent aujourd’hui un investissement plus fort de leur entreprise en matière de bien-être et de santé (1). C’est devenu un enjeu majeur pour nos clients. L’offre de Sodexo combinée à celle de Gymlib va contribuer à optimiser la performance des entreprises, en améliorant le quotidien et l’engagement des salariés et en diminuant l’absentéisme. Cette synergie nous laisse augurer des opportunités importantes pour nos deux entités » indique François Podeur, Directeur général de Sodexo Pass France.

Des ambitions européennes confirmées

En 5 ans, Gymlib clôture un troisième tour de table pour financer son développement à travers l’Europe. Après son ouverture en Belgique en début d’année où elle compte déjà une centaine de centres partenaires, l’entreprise envisage désormais d’étendre son champ d’action à d’autres pays d’ici fin 2018.

Afin de mener à bien ses projets de développement, Gymlib compte lancer une campagne de recrutement de talents pour enrichir ses équipes de profils techniques, commerciaux, partenariats et marketing, une trentaine de postes seront à pourvoir en France et à l’étranger.

L’offre grand public Gymlib est toujours disponible, et a déjà séduit plus de 100 000 utilisateurs partout en France.