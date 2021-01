Entré dans l’entreprise en 2018 en tant que Risk manager, Guillaume Lacour a ensuite été nommé Directeur Adjoint en juillet 2019, préparant ainsi la succession du Directeur historique de MBTP, Annie Pinault, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Guillaume Lacour a pris ses fonctions le 1er janvier 2021, heureux de prendre les rênes de cette « mutuelle de proximité » forte de 65 000 bénéficiaires. Il pourra compter sur la confiance apportée par les administrateurs des deux entités constituantes de la structure, MBTP Nord, créée en 1928, et MBTP SE, en 1969.

Expert de l’actuariat et de la gestion des risques, Guillaume Lacour pourra s’appuyer sur le Groupe APICIL pour aider MBTP à redevenir une mutuelle de plein exercice. Cette ambition s’inscrit dans le plan stratégique Horizon 2024 du Groupe APICIL, dont MBTP a rejoint la SGAPS (Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale) en 2017.

Ce rapprochement avec le troisième groupe français de protection sociale permet à la Mutuelle de partager certains investissements, notamment dans le domaine de la réglementation, des outils informatiques et du pilotage des risques. Guillaume Lacour en souligne la « logique affinitaire », pour que MBTP demeure « au plus près de ses adhérents » : c’est dans l’ADN de la Mutuelle, qui compte près d’un siècle d’existence. MBTP ambi- tionne de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2024, dans une dynamique déjà initiée par Annie Pinault, qui a dirigé la Mutuelle pendant plus de 15 ans.

« La vision stratégique de Guillaume Lacour, sa compréhension des enjeux, son expérience professionnelle et la confiance que lui accordent le président et son conseil renforcent ma conviction qu’il est la bonne personne. Je passe le flambeau en toute sérénité », précise Annie Pinault.