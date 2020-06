Guénolé Quéau, 34 ans, est diplômé d’un Master, spécialité Finance, d’Audencia Business School à Nantes. Il commence sa carrière en 2010 comme Chargé d’affaires Entreprises chez HSBC à Angers. En 2013, il rejoint Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels comme Responsable clientèle Entreprises à Nantes. Trois ans plus tard, il devient Responsable « Offre Financements et Partenariats » à Rennes.

Guénolé Quéau est désormais Directeur du Marché des Institutionnels Grand Ouest, où il remplace Benoît Bonaventur appelé à de nouvelles fonctions au sein de la Banque.