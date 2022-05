Fondée en 2011 Cardionet a développé une expertise de pointe en conseil, recherche et accompagnement de ses clients sur le secteur de la cardiologie et en particulier dans les domaines du sport, de la recherche et de la réadaptation cardiaque.

Pour GSH – né en 2019 de la fusion des sociétés Spengler, concepteur / fabricant de matériel de diagnostic médical et inventeur du tensiomètre, et Holtex, distributeur d’équipements médiaux – il s’agit de la première opération de croissance externe depuis sa reprise en LBO il y a moins d’un an par Andera Partners et AfricInvest Europe. C’est une opération stratégique pour GSH tant la cardiologie est une spécialité en plein essor.

Joël Malabat, Président de Groupe Spengler Holtex, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Cardionet au sein de notre Groupe ; grâce à sa spécialisation, Cardionet va nous permettre une meilleure couverture du marché de la distribution de matériel médical de diagnostic. L’expertise développée par Cardionet notamment dans les explorations fonctionnelles cardio-vasculaire vient pleinement compléter l’offre de GSH ».

Régis Andrieu, PDG de Cardionet ajoute : « Après avoir construit une solide offre dans le domaine de la cardiologie depuis 10 ans, ce rapprochement va permettre à Cardionet de franchir une nouvelle étape dans son développement, de faire profiter de son expertise un plus grand nombre d’acteurs du monde de la cardiologie et ce également à l’international. C’est une fierté pour Cardionet d’intégrer le même groupe qu’une marque aussi prestigieuse que Spengler ».

Mayeul Caron, Associé d’Andera Partners, commente : « Nous voulons accélérer fortement le rythme des acquisitions. En plus d’une dynamique organique très positive avec le lancement de nouvelles gammes de produits, il existe en ce moment de très nombreuses opportunités de croissance externe créées par la hausse générale du niveau d’exigence du marché accentué par le contexte macro-économique et la pression réglementaire ».

Actionnaire majoritaire de Groupe Spengler Holtex depuis avril 2021, Andera Partners, via son fonds Andera Expansion 3, soutient l’équipe de management emmenée par Joël Malabat dans l’accélération du développement du groupe. GSH, fort de 20M€ de chiffre d’affaires, possède une dynamique de croissance et une efficacité opérationnelle qui lui permettent de participer activement à la consolidation de son marché en France et à l’international.