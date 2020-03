Générant une croissance régulière depuis sa création en 2011 et intervenant sur les secteurs de l’immobilier et de la construction, le Groupe Builders & Partners concrétise son ambition de croissance externe ciblée et raisonnée, avec le rachat récent de la société IDE Environnement, Bureau d’études et Conseil en environnement et développement durable (implanté à Toulouse et intervenant sur l’ensemble du territoire national).

A travers cette acquisition stratégique, le Groupe Builders & Partners ajoute une nouvelle corde à son arc et développe encore davantage la dimension « sustainability », devenue fondamentale à l’ensemble de ses métiers et de ses expertises. Dans un secteur d’activité en pleine mutation et compte tenu des enjeux environnementaux, cette diversification constitue bien plus qu’une nouvelle offre associée à la palette des métiers du Groupe, mais un nouveau tournant pour l’entreprise qui intègre le développement durable comme véritable fil conducteur pour l’ensemble des solutions et services proposés.

Affichant un chiffre d’affaires (2019-2020) de 21 millions d’Euros (en progression de 15 % par rapport à l’année précédente) le Groupe Builders & Partners accompagne ses clients investisseurs, promoteurs, utilisateurs et architectes au travers de missions de Management de Projets, de Conseil et de bureaux d’études.

« Nous sommes ravis de l’acquisition d’IDE Environnement qui va nous permettre de répondre aux attentes des donneurs d’ordres publics et privés en matière d’environnement. Nous intégrons ainsi un savoir-faire de 25 ans au service des territoires, des industriels, des acteurs de l’immobilier, mais également de notre cadre de vie. Au-delà, cette diversification, au cœur des enjeux de notre époque, ambitionne d’enraciner profondément la culture du développement durable dans l’ensemble des métiers du Groupe BUILDERS & PARTNERS. » confirme Louis-Christophe Moissonnier, Président du Groupe Builders & Partners.

Rappelons que le Groupe Builders & Partners a fondé sa spécificité en alliant expertise technique numérique et qualités humaines pour l’ensemble de sa communauté d’experts regroupant ingénieurs, architectes, professionnels de la maîtrise d’ouvrage et de l’asset-management. Le Groupe intervient aussi bien Ile-de-France que dans les Régions, avec des antennes à Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse et bientôt Nantes. Il est également présent au Maroc, au Cameroun et au Congo.