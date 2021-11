Bastide Le Confort Médical, spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile, annonce avoir procédé à une opération de refinancement à travers le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué. La maturité des tranches du contrat de crédits est désormais fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs.

Le montant de la 1ère tranche amortissable est fixé à 25 M€ et celui de la seconde tranche remboursable in fine s’élève à 170 M€ contre 50 M€ auparavant. En parallèle, le Groupe a réduit la taille de son crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 140 à 60 M€ avec cependant la possibilité de mobiliser si nécessaire 20 M€ supplémentaires à travers une clause d’accordéon [1].

La marge appliquée à ces facilités de crédit sera fonction du ratio de levier du Groupe [2] mais également du respect d’indicateurs RSE définis à partir des piliers de la stratégie du Groupe Bastide en matière d’ESG : Le mécanisme d’indexation mis en place permettra d’ajuster la marge sur son taux d’emprunt à la hausse ou à la baisse en fonction de l’atteinte de ces objectifs.

Le Groupe Bastide a été conseillé dans cette opération par ODDO-BHF qui a mobilisé Société Générale comme Coordinateur du crédit et MLA Bookrunner, NATIXIS comme Coordinateur RSE, agent du crédit et MLA Bookrunner, BNP et CACIB comme MLA Bookrunners.

L’optimisation de ces financements, couplée à deux émissions obligataires de type Euro PP de 25 millions d’euros chacune arrivant à maturité respectivement en 2023 et 2024, laissent au groupe une large latitude financière pour poursuivre son développement au cours des prochaines années, que ce soit pour son développement organique ou pour des opérations de croissance externe.