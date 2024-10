Groupama Asset Management annonce la nomination de Ludovic Valentin au poste de Gérant Dette Privée dans l’équipe de dette non cotée, dirigée par Emmanuel Daull. Cette nomination s’inscrit dans sa stratégie de développement, en s’appuyant sur l’expertise reconnue d’une équipe spécialisée pour déployer une gamme complète de fonds de dette non cotée. Dans ce contexte, l’expérience de Ludovic Valentin dans le secteur agricole et agro-alimentaire sera à un atout pour la gestion du nouveau fonds Groupama Agro Solution Debt.

Ludovic Valentin, 40 ans, a débuté sa carrière chez Perfectis Private Equity. Il a ensuite rejoint Montefiore Investment avant d’approfondir son expertise en gestion d’investissements chez Pléiade Investissement, où il est devenu Directeur Adjoint. Par la suite, il a occupé des postes clés chez Omnes Capital et CEREA Partners, en tant que Directeur de Participations puis Directeur d’Investissement. Dans ses dernières fonctions, il a supervisé l’analyse, l’exécution et le suivi des investissements, ainsi que la revue ESG, pour un total de 350M€ d’actifs.

Diplômé de l’ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales), Ludovic Valentin dispose de plus de 15 ans d’expérience dans plusieurs fonds d’investissements.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ludovic au sein de notre équipe », a déclaré Emmanuel Daull, Responsable de la Dette Privée chez Groupama Asset Management. « Sa solide expertise du secteur agro-alimentaire et sa profonde maîtrise de l’investissement non coté représentent des atouts essentiels pour notre équipe. Nous sommes convaincus que son apport sera déterminant dans notre capacité d’origination, de structuration et d’identification d’opportunités d’investissements propriétaires. »