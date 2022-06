Groupama Asset Management annonce la nomination de Selim Boughalem au poste de Responsable de la gestion multi-asset et de la gestion dynamique.

La nomination de Selim Boughalem vient consolider l’expertise de Groupama Asset Management en matière de gestion multi-asset et gestion dynamique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Selim Boughalem aura pour mission d’offrir aux clients le meilleur accompagnement possible en s’appuyant sur le savoir-faire d’excellence de Groupama Asset Management, élue meilleure société de gestion, toute classe d’actifs confondue, pour la troisième année consécutive [1].

Groupama Asset management a de fortes ambitions de développement de la gestion multi-asset qui passe par un renforcement de l’équipe, le développement et la promotion de nouveaux produits auprès d’une clientèle externe

En ligne avec la feuille de route de l’équipe, Selim Boughalem participera à l’accompagnement et à la consolidation du partenariat stratégique liant Groupama Asset Management à l’Unité de Solutions Financières (USF), le pôle d’expertise d’une des filières du réseau Groupama Gan Vie.

Selim Boughalem reportera directement à Pierre-Alexis Dumont, Directeur des Gestions Actions et Convertibles.

« Nous sommes ravis que Selim Boughalem prenne la responsabilité de l’équipe Multi-asset. Recruté il y a plus de 10 ans chez Groupama Asset Management, Selim a occupé plusieurs postes à haute responsabilité et démontré à travers son parcours des capacités hors-pairs de gestion sur des classes d’actifs différentes. Ayant fait preuve d’organisation et d’implication dans de nouveaux projets transversaux, Selim apportera son leadership, son pragmatisme et son efficacité afin de mener à bien l’ensemble des projets à venir » déclare Pierre-Alexis Dumont, Directeur des Gestions Actions et Convertibles.

Selim Boughalem, 51 ans, a notamment exercé en tant que Gérant Absolute Return au sein du Groupe HSBC avant de devenir Directeur de la Gestion Absolute Return et du service Market Data chez HSBC PWM pendant deux ans. Par la suite, Selim Boughalem a rejoint les équipes de Groupama Asset Management en qualité de Gérant de fonds Absolute Return – Equity Market Neutral – puis de devenir Gérant de fonds diversifié international. Le 1er janvier 2019, il a pris ses fonctions en tant que Gérant Actions Internationales au sein de Groupama Asset Management.

Selim Boughalem est diplômé d’une double licence et d’une double maîtrise, spécialisées en économétrie, ainsi qu’en économie monétaire et financière. En parallèle, il est également détenteur d’un DEA de Modélisation et Analyse quantitative.