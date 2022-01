Groupama Asset Management continue d’étoffer ses capacités de gestion en élargissant le spectre de ses expertises à la dette non cotée. Première étape du déploiement sur cette classe d’actifs réels, Emmanuel Daull est nommé Responsable de la dette non cotée.

Emmanuel Daull a pour mission de structurer une équipe de spécialistes expérimentés, de concevoir la gamme de fonds et d’en assurer la promotion ainsi que le développement.

Emmanuel Daull reportera à Xavier Hoche, Directeur des gestions. L’ensemble de l’équipe dette non cotée sera rattachée à l’équipe de gestion de Groupama AM.

« Nous sommes heureux d’accueillir Emmanuel Daull, un spécialiste chevronné de la classe d’actifs. Ses compétences et son expérience sont de véritables atouts pour servir les ambitions de Groupama AM. En effet, avec le soutien de notre maison mère, nous souhaitons mettre à disposition de nos clients une gamme complète de fonds de dette non cotée au caractère ESG affirmé » déclare Xavier Hoche, Directeur des Gestions.

A travers le développement de l’expertise dette non cotée, Groupama AM apportera de nouvelles solutions de diversification porteuses de rendement, tant auprès des investisseurs institutionnels que des professionnels de la distribution. L’univers des émetteurs du premier fonds devrait comprendre essentiellement des entreprises dont le chiffre d’affaires s’établit entre 50 et 500 millions d’euros. L’ensemble de la gamme de fonds se caractérisera par une forte dimension à impact ESG. « Le premier fonds que nous comptons lancer sera structuré autour de l’axe social-sociétal, avec de fortes convictions de gestion. » poursuit Xavier Hoche.

Pour cela, l’équipe de gestion s’appuiera notamment sur les travaux de l’équipe de recherche interne composée de 16 spécialistes, tant sur le volet financier qu’extra-financier.

Emmanuel Daull, 40 ans, a notamment exercé chez AlixPartners en tant qu’Associate au sein de l’équipe restructuration financière, chez Allianz Global Investors au poste d’Analyste-gérant dette privée ou, plus récemment, chez Credit Value Investments où il était Directeur des investissements dette non cotée - Europe Centrale, depuis 2018.

Emmanuel Daull est diplômé d’un Master de Sciences en Corporate Finance (Toulouse Business School) et d’un Master en Comptabilité Finance & Management (Bradford School of Management).