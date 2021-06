Fort d’une longue expérience de gestion de portefeuille, mais aussi de commercialisation auprès des investisseurs institutionnels et des professionnels de la distribution, Philippe Chaumel développera les capacités de gestion sur les grandes valeurs européennes et contribuera à structurer l’offre centrée sur cette expertise, au sein de Groupama AM.

En ligne avec la philosophie de Groupama AM, son approche de conviction bâtie sur l’analyse approfondie des titres et sur une haute sélectivité (« stock-picking ») permettra de proposer de nouvelles solutions d’investissement.

« Les savoir-faire et l’expérience de Philippe Chaumel en matière de gestion actions vont nous permettre d’étoffer encore davantage notre offre de gestion, à valeur ajoutée pour nos clients investisseurs. Groupama Asset Management a l’ambition de figurer durablement parmi les leaders multi-spécialistes de la place » déclare Mirela Agache Durand, Directrice Générale de Groupama AM.

Agé de 55 ans, Philippe Chaumel compte plus de 33 ans d’expérience sur les marchés financiers, entre intermédiation et gestion d’actifs.

Entre 2017 et 2020, Philippe Chaumel a intégré une structure entrepreneuriale SPPI Finance dans laquelle il a lancé et géré deux fonds.

Entre 2003 et 2016, il a été Associé-Gérant et co-Directeur de la gestion de Rothschild & Cie Gestion, où il a contribué au développement du pôle de gestions actions, taux et diversifiés.

Auparavant, Philippe Chaumel a évolué chez Goldman Sachs (Directeur exécutif France 2002-2003), Schroders (1999-2000), Abn Amro Securities (1988-1999 puis 2000-2001).

Philippe Chaumel est diplômé de l’ESCP, majeure Finance internationale et membre de la SFAF.