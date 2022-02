Groupama Asset Management continue de développer ses capacités de gestion en recrutant Julia Kung, au poste d’Analyste Gérante Convertibles. Julia Kung aura en charge la gestion active de portefeuilles composés d’obligations convertibles. Elle participera par ailleurs à leur promotion, ainsi qu’à la conception et au développement de nouvelles solutions d’investissement.

Julia Kung reportera à Pierre-Alexis Dumont, Directeur Gestion Actions et Convertibles chez Groupama AM.

« Nous sommes heureux d’accueillir Julia Kung, une experte de la classe d’actifs. Ses compétences sont de véritables atouts pour servir les ambitions de Groupama AM » déclare Pierre-Alexis Dumont.

Cette nomination contribue à consolider le pôle de compétences « convertibles », une des expertises clés de Groupama AM.

Julia Kung a notamment exercé chez Goldman Sachs International en tant qu’Associate au sein de la division Investissements. Puis chez Amundi Asset Management au poste de Senior Investment Specialist, et depuis 2018, en qualité de Portfolio Manager, responsable de plusieurs fonds et de la gestion active de plus d’1,6 milliard d’euros en obligations convertibles mondiales et européennes.

Julia Kung est diplômée d’une Licence en Sciences Economiques, spécialisation Finance (University of Pennsylvania) et d’un Master en Administration des Affaires spécialisé dans le Management (INSEAD de Fontainebleau).