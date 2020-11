Le nouveau gérant Stéphane Fraenkel s’inscrit pleinement dans l’ADN et les perspectives de Groupama AM. Il aura pour mission prioritaire de reprendre la gestion des fonds « Avenir Euro », « Avenir Europe » et « Avenir Small Caps ».

Stéphane Fraenkel dispose de plus de 30 ans d’expérience dont 20 dans l’investissement actions et 13 dans la tech, en France et au Japon.

Il a déjà géré plusieurs stratégies à succès telles que le fonds multi primé « Entrepreneurs », de stock-picking d’actions small et mid caps, chez Flinvest de 2006 à 2015, ou encore le fonds « Tocqueville Technology ISR R », distingué en octobre dernier parmi les meilleurs sur un an dans la catégorie des fonds éligibles au PEA.

Ses expertises thématique et ISR seront autant d’atouts essentiels pour soutenir les fortes ambitions de Groupama Asset Management en matière de diversification de ses stratégies de croissance (Actions internationales, fonds thématiques, approche ESG) et de multiplication des franchises au sein du département gestion actions et convertibles.

Stéphane Fraenkel aura également la responsabilité de renforcer ce pôle de compétences et de participer à l’éclosion et au recrutement de talents de stock-picking, notamment pour la gestion Small et Mids Caps (SMID).

Pour Mirela Agache Durand, Directrice Générale de Groupama Asset Management : « L’expérience de Stéphane Fraenkel dans la gestion actions et notamment SMID, va nous permettre de pérenniser l’excellence de nos process de gestion sur cette classe d’actifs, expertise historique au sein de notre maison. Il aura également pour mission d’attirer de nouveaux talents afin d’accélérer la multiplication des franchises d’excellence. Ce recrutement est une opportunité exceptionnelle pour poursuivre la diversification des stratégies à succès chez Groupama Asset Management ».

A propos de Stéphane Fraenkel : Issu de la filière d’excellence des X Télécom et diplômé de la SFAF, Stéphane Fraenkel occupait jusqu’à présent la position de directeur associé chez Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale qu’il avait rejointe en 2017 pour créer un pôle d’excellence de gestion actions de stock picking.