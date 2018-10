Ainsi, à compter de ce jour, les parts GC, ICHF, ICHFH, IUSD, IUSDH, NCHF, NCHFH, NUSD, NUSDH, P, OD, R et VC du compartiment G FUND - Avenir Europe sont fermées à toutes nouvelles souscriptions.

G FUND - Avenir Europe est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise G Fund géré par Groupama Asset Management, investi sur des supports actions de petites et moyennes capitalisations européennes, dont l’objectif de gestion est de délivrer une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe Small caps.

Pour atteindre cet objectif, l’équipe met en œuvre une gestion de conviction indépendante de son indicateur de référence, le MSCI Europe Small Caps. La stratégie du fonds privilégie la sélection de sociétés, dont les modèles économiques sont jugés créateurs de valeurs pour l’actionnaire. Cette sélection s’appuie sur les rencontres avec les managements des sociétés ciblées, l’analyse de leurs modèles économiques et leur valorisation.

G FUND - Avenir Europe a été créé le 12 décembre 2014 pour compléter l’offre de fonds « Avenir » de Groupama Asset Management, fondée sur l’expertise Petites et Moyennes capitalisations actions. Depuis, les encours sous gestion ont atteint 778 millions au 28/09/2018. En un an, le fonds a fait l’objet de plus de 500 millions d’euros de souscriptions nettes [1].

Fort du succès rencontré par la stratégie mise en œuvre dans G FUND - Avenir Europe, Groupama Asset Management continue de développer son offre sur le segment des petites et moyennes capitalisations avec G Fund - Avenir Small Cap Euro (code ISIN : LU1611032092 - classe IC eur). Ce compartiment est géré par la même équipe, qui applique un processus de sélection de titres identique à celui de G FUND - Avenir Europe sur l’univers d’investissement des petites capitalisations de la zone euro.

Le Conseil d’Administration de la SICAV G Fund, en accord avec Groupama Asset Management, a souhaité limiter les souscriptions sur ces compartiments pour protéger les intérêts des porteurs de parts et maintenir l’intégrité de la stratégie d’investissement. L’objectif du hard-close est d’assurer une gestion adaptée des capacités du Compartiment et la régularité du niveau de performances. Ceci permet aux gérants de continuer à appliquer leur stratégie avec cohérence et conviction.