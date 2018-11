En confiant à Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG et à Aurélie de Barochez, Responsable de l’Intégration ESG, le soin de déployer sa stratégie ESG, Groupama AM montre sa volonté de renforcer le processus d’intégration ESG à toutes les classes d’actifs et de diffuser cette approche au sein de la société de gestion.

Groupama AM a développé une démarche innovante en ayant choisi dès 2006, de combiner analyse ESG et financière au sein d’une même équipe de recherche, puis en décidant dix ans plus tard d’aller plus loin en fusionnant les deux métiers...

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE