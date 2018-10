Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF) est le premier fonds conçu en partenariat entre deux sociétés de gestion d’actifs dans le but d’accompagner les opérations de développement international, d’investissement, de croissance et d’innovation de PME françaises et européennes. Il proposera des solutions de crédit long terme différentiantes (obligations, euro PP ou unitranche) pour des montants unitaires de 1m€ à 10 m€, pour répondre au plus près aux besoins de financement des entreprises.

Ce fonds professionnel spécialisé, à échéance 12 ans, a fait l’objet d’un premier closing à hauteur de 115 m€, auquel ont participé notamment le Fonds européen d’investissement (FEI), Groupama, et Tikehau Capital. La gestion du fonds est déléguée par Groupama AM à Tikehau IM.

Pour Guillaume Arnaud, DG de Tikehau IM : « Le lancement de ce fonds concrétise le travail mené avec les équipes de Groupama AM et du Fonds européen d’investissement pour proposer des solutions de financement tangibles et adaptées pour les entreprises. Au travers de ce fonds, Tikehau Capital confirme son expertise dans le financement des PME européennes construite au cours des dernières années. »

Pour Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama AM : « Le projet qui tire son origine de l’initiative de place de développer une plateforme de financement dédiée au PME-TPE « MEDEF Accélérateur d’investissement », vise à encourager investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, fonds communs de placement, etc.) à diriger une partie de leurs investissements en faveur des PME. »

Pour Pier Luigi Gilibert, Directeur général du Fonds européen d’investissement : « Cet accord signé avec Tikehau IM et Groupama AM est une étape supplémentaire dans la stratégie du FEI visant à renforcer les liens entre les contributions des investisseurs institutionnels et le développement et la croissance des PME et des ETI en Europe. Ce fonds crée de nouvelles opportunités en matière de création d’emplois, de croissance et d’innovation en France. En sélectionnant des stratégies qui poursuivent cet objectif, nous comptons faciliter la mobilisation de capitaux privés mis à la disposition des PME innovantes créatrices d’emplois. »

La commercialisation de Groupama Tikehau Diversified Debt Fund s’étalera jusqu’en mars 2020. Le fonds bénéficie du label « Fonds de prêt à l’économie ».