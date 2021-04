La croissance des encours, essentiellement dans la région andine – Pérou, Chili et Colombie – est le fruit de la stratégie de développement menée par Groupama AM depuis une quinzaine d’années, fondée sur la diversification géographique des relais de croissance. L’accès aux clients-investisseurs locaux s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date noué avec Creuza Advisors, distributeur régional de fonds basé à Lima (Pérou).

« Comme nos marchés voisins en Italie ou en Espagne, l’Amérique latine représente historiquement un axe de développement international important pour Groupama AM. De façon pragmatique, nous y avons identifié des besoins très spécifiques qu’il s’agisse de recherche d’alpha [1], de diversification ou de solutions d’investissement de niche, de la part d’investisseurs professionnels jugés sophistiqués » affirme Arnaud Ganet, Directeur commercial chez Groupama Asset Management.

En effet, l’offre de gestion y est développée auprès de fonds de pension − qui occupent une place prépondérante dans la région − de compagnies d’assurance, banques privées, family offices et d’asset-managers, dans le cadre de la multigestion. « Ces typologies d’investisseurs sont estimées sophistiquées et recherchent des gestions pures, de convictions, avec une haute génération d’alpha. À quelques exceptions près, les marchés locaux offrent une profondeur de marché plus limitée, ce qui soulève des enjeux de liquidité et de diversification et incite les investisseurs du LatAM à se tourner vers les marchés mondiaux » analyse Nicolás Lasarte, Partenaire et Responsable distribution institutionnelle chez Creuza Advisors.

« Notre appartenance au Groupe Groupama est un gage de savoir-faire et de crédibilité pour les investisseurs professionnels d’Amérique latine. Nous sommes en mesure de leur faire bénéficier de solutions d’investissement éprouvées, à l’image de celles déployées pour le compte de la compagnie d’assurance Groupama et dans le cadre de notre SICAV luxembourgeoise G Fund » ajoute Arnaud Ganet.

De Paris à Lima, une organisation centrée sur le service

Outre l’historique et la qualité des performances de l’offre de gestion, en particulier sur les actions thématiques ou les small et mid caps, Groupama Asset Management fait du service la clé de voute de son développement à l’international. Ainsi, les équipes accompagnent ses clients-investisseurs latino-américains dans la compréhension de l’évolution des cycles macroéconomiques et des marchés financiers. « Notre objectif est de pouvoir proposer des clés d’analyse avec notre regard de gestionnaire d’actifs européen, d’ouvrir la réflexion, quelles que soient les conditions de marché. Nous nous appuyons pour cela sur nos travaux de recherche, sur des échanges et un roadshow réguliers de nos gérants de portefeuille » détaille Arnaud Ganet.

L’organisation du développement commercial en Amérique latine s’articule autour d’une représentation locale assurée par Creuza Advisors, basé à Lima et couvrant le Pérou, le Chili et la Colombie, d’un service client situé à Madrid et des équipes de gestion de Groupama AM, à Paris. « Ce modèle de développement est robuste. Nous considérons Creuza Advisors comme la tête de pont de nos capacités commerciales et bénéficions de sa profonde connaissance des marchés et acteurs locaux » assure Arnaud Ganet

Groupama Asset Management a l’ambition de poursuivre la diversification de l’offre de produits et services en Amérique latine. Parmi ses objectifs, la société de gestion souhaite renforcer ses parts de marché auprès des assureurs et banques privées, mais aussi élargir sa présence à de nouveaux pays. « Nous observons un appétit grandissant des investisseurs professionnels latino-américains pour les solutions ISR et ESG [2], sources d’opportunités de développement. Nous regardons aussi des pays comme le Mexique dont les problématiques des investisseurs sont assez comparables à celles des marchés andins » conclut Arnaud Ganet.