Greystar Europe Investment Management B.V. (’le gestionnaire’) annonce ce jour avoir levé 725 millions d’euros via son véhicule discrétionnaire, paneuropéen et value-add. Ce véhicule a reçu des engagements provenant d’un groupe diversifié d’investisseurs internationaux d’Europe continentale, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique ; clients actuels de Greystar et nouveaux investisseurs. Le gestionnaire est une filiale de Greystar Real Estate Partners, LLC (’Greystar’), un leader mondial de l’investissement, du développement et de la gestion de logements locatifs de haute qualité.

Ce véhicule paneuropéen à capital fixe dédié au résidentiel value-add, vise une capacité d’investissement d’un milliard d’euros. Il s’appuiera sur la plateforme régionale unique de Greystar, verticalement intégrée et issue d’une expérience mondiale de plus de 30 ans en matière d’investissements value-add. Elle ciblera les principales villes du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Irlande, de France, d’Allemagne et d’Autriche.

Pour les secteurs du logement collectif et du logement étudiant européens, cette clôture intervient dans un contexte où l’offre en hébergements de qualité est insuffisante. Associée à la croissance de l’urbanisation au sein des plus grandes villes européennes et à un accès à la propriété de plus en plus complexe, cette situation a entraîné une augmentation du nombre de locataires.

Ce véhicule discrétionnaire se concentrera sur l’acquisition et le développement sélectifs d’actifs résidentiels locatifs (dont des logements collectifs et résidences étudiantes) spécialement conçus à cette fin, gérés de manière professionnelle et disposant d’une stratégie de revenus locatifs réfléchie. Les équipes locales de Greystar en charge des transactions continueront d’utiliser l’approche qui a fait le succès du groupe, basée sur la donnée, afin d’identifier les investissements stratégiques sur les marchés sous-approvisionnés présentant des tendances démographiques favorables, et de tirer parti de la plateforme intégrée du groupe pour augmenter la valeur des actifs par le biais d’améliorations des installations, de repositionnements des actifs et d’améliorations opérationnelles.

Le véhicule a d’ores et déjà initié des investissements au Royaume-Uni, en Irlande et aux Pays-Bas et dispose d’une réserve active de projets dans ses villes cibles.

Mark Allnutt, Senior Managing Director - Europe, Greystar, déclare : « Cette opportunité est l’aboutissement de plus de sept ans de travail acharné pour établir la seule plateforme résidentielle paneuropéenne verticalement intégrée, ce qui signifie que nous avons les compétences pour investir, développer et exploiter des actifs sous un même toit. Nous sommes donc dans une position unique pour offrir simplicité et envergure aux investisseurs qui recherchent une exposition résidentielle paneuropéenne. De surcroît, nous sommes ravis de profiter d’un marché où les tendances démographiques, combinées à la sous-offre structurelle de logements, stimulent la demande en propriétés locatives de haute qualité dans toute l’Europe. »

Wes Fuller, Executive Managing Director - Global Investment, Greystar, ajoute : « Investir dans le locatif européen est extrêmement attractif. Nous disposons d’une équipe européenne expérimentée et talentueuse répartie dans les villes qui, pour nous, présentent de fortes opportunités. Notre stratégie européenne s’appuie sur le palmarès d’investissements value-add de Greystar en Europe et utilise la ’formule gagnante’ de Greystar en matière de stratégies d’acquisition value-add aux États-Unis. Nous sommes ravis que les partenaires existants et de nouveaux investisseurs aient soutenu Greystar lors de cette levée, ce qui témoigne de la qualité des opportunités présentes sur le marché, de notre équipe et de la demande mondiale pour le résidentiel. »