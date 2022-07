GEPE I est un fonds paneuropéen value-add, discrétionnaire et à capital fixe, dédié à l’immobilier résidentiel locatif. Le fonds a reçu des engagements provenant d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels, incluant à la fois des clients actuels de Greystar et de nouveaux investisseurs.

Lors de sa première clôture en mai 2021, l’offre du fonds a été sursouscrite et a dépassé l’objectif initial d’un milliard d’euros levés. GEPE I se concentrera sur l’acquisition et le développement sélectifs d’actifs purpose built et aux prestations sélectionnées avec soin, qu’ils soient des appartements locatifs, des résidences étudiantes ou des résidences pour jeunes professionnels, dans les principales villes européennes. Le fonds capitalisera sur les importantes opportunités créées par l’urbanisation autour des grandes villes européennes. En effet, un nombre croissant de locataires est confronté à une offre en logement de qualité insuffisante et ressent le besoin d’une gestion plus professionnelle et adaptée à leurs besoins et à leurs styles de vie.

Moins d’un an après le début de sa période d’investissement, GEPE I a engagé plus de 770 millions d’euros dans des actifs fermés et garantis, et près de 220 millions d’euros supplémentaires dans des actifs en exclusivité. Le portefeuille comporte 22 actifs répartis au sein de 6 pays, pour un total dépassant les 11 000 lits. Parmi ces actifs se trouvent un complexe étudiant purpose built de 682 lits à Utrecht aux Pays-Bas, un ensemble de 342 logements acquis à terme à proximité du centre-ville de Dublin en Irlande, et 3 500 lits au sein d’une résidence étudiante purpose built au Royaume-Uni. Greystar dispose d’équipes locales expérimentées dans ses villes cibles d’Europe. Celles-ci déploieront la stratégie éprouvée du groupe sur des actifs value-add et off-market, en travaillant sur des améliorations du capital et d’ordre opérationnel, et le repositionnement des actifs afin d’apporter de la valeur à l’ensemble du portefeuille de GEPE I.

Mark Allnutt, Senior Managing Director – Europe, Greystar, déclare : « Au cours des sept dernières années, nous sommes devenus l’une des plus grandes plateformes résidentielles intégrées verticalement en Europe, avec plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 750 collaborateurs. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur près de 30 ans d’expérience internationale dans le domaine du résidentiel locatif. La clé de notre succès réside dans la présence d’équipes locales qui veillent à ce que nous trouvions les bonnes opportunités et adaptions notre produit aux besoins des locataires de chaque ville. GEPE I nous apporte un capital discrétionnaire important pour poursuivre cette expansion et offrir un nouveau standard en termes de logement et de service au marché locatif européen. »

Wes Fuller, Executive Managing Director – Global Investment, Greystar, ajoute : « GEPE I capitalise sur la longue expérience de Greystar en matière de stratégies value-add aux Etats-Unis. Nous sommes ravis d’y accueillir les partenaires financiers déjà présents à nos côtés, mais aussi de nouveaux investisseurs provenant d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord. Nous nous réjouissons d’avoir l’opportunité de développer, avec leur soutien, notre portefeuille. Le montant total des capitaux levés reflète la demande institutionnelle en matière d’immobilier résidentiel locatif en Europe, mais aussi la longue expérience et la réputation que Greystar s’est forgée en offrant d’excellents résultats à nos investisseurs. »