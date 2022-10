Grégory a 27 ans d’expérience chez HSBC principalement dans la gestion d’actifs. Il débute sa carrière en 1996 en tant qu’ingénieur financier au Crédit Commercial de France. De 1999 à 2010, il pilote l’ingénierie financière chez SINOPIA Asset Management, société de gestion quantitative du Groupe HSBC. De 2010 à 2013, il devient responsable de la recherche et du développement pour la gestion d’actifs en France, en charge des modèles et des projets de recherche quantitatifs. Depuis 2013, il est Directeur des risques pour la gestion d’actifs en Europe Continentale. Entre 2006 et 2011, il était Directeur général de HSBC Global Asset Management Financial Services.

Grégory est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique).

Olivier Gayno est nommé Directeur des investissements de HSBC Asset Management en France. A ce poste, il aura pour missions de superviser l’ensemble des équipes de gestion basées à Paris qui couvrent toutes les classes d’actifs (actions, obligations, monétaire et gestion diversifiée). Il rapportera à Isabelle Bourcier et à Xavier Baraton, Directeur mondial des investissements de HSBC Asset Management. Il intégrera le comité exécutif de HSBC Asset Management en France dès le mois d’octobre 2022.

Olivier a rejoint HSBC en 1989 et a occupé différents postes au sein de la gestion d’actifs du groupe depuis 1991, notamment Directeur général et Directeur des investissements de HSBC Global Asset Management Japon. Olivier est responsable de la gestion monétaire pour la région Europe et Moyen-Orient et Afrique depuis 2006.

Auparavant, Olivier a été Directeur des investissements adjoint chez T&D Taiyo Daido Asset Management et Directeur des investissements chez Taiyo Life Gamma Asset Management. Il est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.