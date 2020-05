La Société du Grand Paris a émis avec succès le mardi 28 avril 2020, une tranche de son obligation verte venant à échéance le 25 mai 2050 via son programme « Green Euro Medium Term Note » pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Le Spread final de l’émission est OAT 05/2050 + 35bps.

Avec cette émission, la Société du Grand Paris poursuit la réalisation de son programme de financement à horizon 2020 et améliore la liquidité de sa courbe de refinancement 100% verte sur le segment 30 ans en portant à 2,5 milliards d’euros le solde de sa ligne 2050.

Avec cette émission réussie, qui a réuni plus de 75 investisseurs, la Société du Grand Paris est le premier émetteur SSA non souverain à rouvrir la maturité 30 ans depuis le début de la crise COVID19.

Cette cinquième émission publique de la Société du Grand Paris a connu une demande exceptionnelle auprès des investisseurs institutionnels. La répartition géographique des allocations met en évidence la forte présence des investisseurs français (48%) suivis des investisseurs allemands / autrichiens / suisses (30%).

L’appétit pour la qualité et l’intérêt pour la longue duration expliquent la forte demande des asset managers (71%) et des assureurs et caisses de retraite (6%).

Le programme Green Bond de la Société du Grand Paris est exclusivement dédié au financement du nouveau métro automatique du Grand Paris Express pour lequel tous les investissements d’infrastructure et de gestion d’infrastructure sont éligibles.