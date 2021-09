GraniteShares, un émetteur global de produits négociés en Bourse avec plus de 1,6 milliards de dollars sous gestion, poursuit son expansion en Europe avec un lancement record de 62 trackers (ETPs) sur Euronext Paris.

Les investisseurs ont désormais accès, en euro et sur la Bourse de Paris, à 16 ETPs offrant des expositions à effet de levier journalier long et short (+3x et -3x) sur les plus grandes valeurs individuelles américaines : Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, NVIDIA, Tesla et Uber.

Une gamme d’ETPs à levier journalier long et short sur des indices composés des valeurs technologiques américaines est également disponible :

3x long et short GAFAM , un panier compose des titres Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft ;

, un panier compose des titres Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft ; 3x long et short FAANG , un panier compose des titres Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google ;

, un panier compose des titres Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google ; 3x long et short FATANG, un panier compose des titres Facebook, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, and Google.

Ces produits sont conçus pour amplifier le rendement quotidien d’un actif de référence, tout en bénéficiant des avantages offerts par un ETP, notamment la cotation en continue sur un marché règlementé.

L’effet d’amplification de ces ETPs est obtenu par un coefficient long de +3 ou un coefficient négatif (« short ») de -3, permettant ainsi aux investisseurs sophistiqués d’exprimer leurs convictions haussières ou baissières sur un actif.

GraniteShares a été fondée en 2016 et s’est rapidement imposé comme le leader des produits à forte conviction avec le lancement à Londres en 2019 d’une nouvelle catégorie d’ETPs collatéralisés, offrant une exposition « Long » et « Short » sur des actions américaines et britanniques.

Benoit Autier, co-fondateur et COO de GraniteShares a déclaré : « Le marché français a une longue tradition avec les produits à effet de levier. L’offre de GraniteShares répond à cette demande avec une gamme complète d’ETPs avec des effets de levier journaliers longs et shorts sur les plus grosses sociétés technologiques américaines ainsi que sur des indices couvrant une thématique spécifique, tels que les FAANG et GAFAM. Grâce à cette offre, les investisseurs français et européens peuvent désormais mettre en place des stratégies complexes et à forte conviction par le biais d’un simple compte-titres. Avec cette cotation sur Euronext Paris, GraniteShares accroît sa position de leader dans le secteur des ETPs à forte conviction et prouve sa capacite d’innovation pour le bénéfice des investisseurs expérimentés. »